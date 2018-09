FOTO - archiv

Ano přistoupení k fiskálnímu paktu

Přistoupení České republiky k fiskálnímu paktu Evropské unie by měla Sněmovna schválit. Doporučil jí to tento týden její rozpočtový výbor. Jeho obsahem je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států Unie.

Výbor neakceptoval návrhy ODS přerušit projednávání ratifikace do doby rozhodnutí o přijetí eura nebo do doby, kdy se vyjasní způsob ratifikace těch částí paktu, ke kterým se vláda rozhodla nepřipojit. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) před sněmovními rozpočtáři zopakovala, že přistoupení k paktu dodatečně nezavazuje českou stranu k přijetí eura. »Přistoupení ke smlouvě patří podle mého názoru zcela oprávněně mezi prioritní témata České republiky,« řekla.

»My jsme se zdržovali hlasování. Domníváme se, že je to věc, která ztratila podstatnou část svého významu oproti krizi, kdy byla navrhovaná. A stejně není naplňovaná do doby našeho rozhodování o vstupu do evropské měnové unie. Takže se tato věc bude v průběhu několika let znovu projednávat a bezesporu dozná určitých posunů,« vysvětil Haló novinám postoj komunistů člen rozpočtového výboru a stínový ministr financí KSČM Jiří Dolejš.

Fiskální pakt je mezinárodní smlouva, kterou v roce 2012 podepsalo 25 členských států Evropské unie. Platí od 1. ledna 2013 a členské země EU mohou k paktu přistupovat kdykoliv. Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru. Tím se rozumí roční saldo hospodaření vládního sektoru očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a přechodných opatření (tzv. strukturální saldo) ne horší než minus 0,5 procenta HDP.

Stojí ČR před zavřenými dveřmi?

»Je to obrovská ostuda, toto není normální, že za šest let nejsme schopni k tomuto fiskálnímu paktu přistoupit,« naléhala na poslance ministryně financí. Opakovaně argumentovala i tím, že ČR je kromě Velké Británie jedinou zemí Evropské unie, která k ratifikaci nepřistoupila. Británie se však rozhodla z Unie odejít. Česká republika tak podle ministryně stojí před zavřenými dveřmi.

Debata ve výboru byla hodně o tom, do jaké míry má být ratifikace prostou většinou, nebo – protože se v části tři a čtyři týká smlouva přenesených kompetencí – ústavní většinou. »Někdejší stanovisko ústavních právníků, jako např. doktora Gerlocha bylo, že stačí prostá většina. Občanští demokraté požadovali relevantní stanovisko vyslovené znovu dnes, navrhli to do usnesení výboru, což neprošlo, ale tento návrh jsme podpořili i my,« uvedl pro náš list Dolejš.

Fiskální pakt, stejně jako opakovaně v minulosti, opět občanští demokraté kritizovali. »Můj názor je, že bychom tu smlouvu ratifikovat neměli,« řekl zpravodaj k projednávanému tisku Zbyněk Stanjura (ODS). Navrhoval odložit projednávání dokumentu do doby, kdy se ČR rozhodne vstoupit do eurozóny. »Tím, že to neratifikujeme, nikoho neohrožujeme,« uvedl. »Smlouvu podle mého názoru nepotřebujeme,« přidal se jeho stranický kolega Jan Skopeček. Pokud vláda nechce stanovit pevné datum přijetí eura, tak země tento pakt nepotřebuje, vysvětloval své tvrzení. Fiskální pakt podle něj navíc nefunguje. Ostudu podle jeho názoru mají ty země eurozóny, které hospodaří hůř než Česká republika.

Senát se návrhem na ratifikaci zabýval letos v červenci, projednávání však přerušil do doby, než o ratifikaci rozhodnou poslanci. Poslanecká sněmovna má přistoupení k fiskálnímu paktu na programu na zářijové schůzi, která začíná v úterý.

(ku)