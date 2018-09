FOTO - archiv

Vedení Brna musí povolit každý hazard

Vlastním usnesením se dostalo Zastupitelstvo města Brna do hazardové pasti. Dle vyhlášky musí schválit žádost každého, kdo požádá o povolení k provozu živých hazardních her.

Lidé si z vedení města tropí žerty, že založí s. r. o. pro živé hazardní hry a na rušné Benešové třídě u nádraží bude provozovat živnost družstvo skořápkářů. Na základě platné městské vyhlášky to musí vedení města povolit a skořápkářům umožnit! »Hazard nerozlišuji měkký nebo tvrdý, je jen jeden. Neztotožňuji se s ním, v životě člověka nemá co dělat,« zdůraznil předseda zastupitelského klubu komunistů Martin Říha.

Brňané odmítli v anketě záměr umístit sochu habsburského císaře Josefa II. z Psychiatrické nemocnice na Dominikánské náměstí před magistrát pod okny úřadovny primátora. Na výsledku hlasování se podíleli i komunisté s tím, že tento Habsburk má zůstat tam kde je, když nařídil, že všechna větší města v monarchii si mají založit své vlastní blázince. Před magistrátem tedy stát nebude.

Budovu Dětské zdravotnické polikliniky, tzv. Bílý dům na Žerotínově náměstí 6 chce smluvně směnit s městem a získat ji do svého majetku Masarykova univerzita. Do roku 1989 byla tato budova sídlem městského výboru KSČ. Zastupitelé za KSČM byli jednomyslně proti takovému majetkovému převodu a smlouvě o tom a při hlasování se zdrželi. To proto, že při předávání budovy v 90. letech minulého století tehdejší moci bylo deklarováno, že tato nemovitost má sloužit lidu, konkrétně zdravotnictví, jak si to vynutilo uvést v dokumentech tehdy vládnoucí Občanské fórum. Jeho pohrobci se tomu nyní diví!

Brněnští zastupitelé schválili nákup společnosti, která má mít v držení pozemky při ulici Koliště a k tomu projekt k tamní výstavbě tzv. CD centra. Magistrát tam chce postavit velký komplex - Centrální objekt magistrátních služeb (COMS). Komunisté tento záměr nepodpořili, protože tak obrovský projekt za miliardy korun by mělo řešit až po říjnových komunálních volbách nové vedení radnice. Nikdo v komisích ani ve finančním výboru nebyl schopen vysvětlit, proč lidé z vedení města na akci tolik tlačí a spěchají. Vysvětlení může být i v tom, jak řekl investiční náměstek primátora Richard Mrázek (ANO), že město se 30 let o magistrátní budovy příliš nestaralo. Teď když začínají být bez řádné údržby vybydlené, se jich rádo zbaví a postaví novou centrální radnici na zelené louce. »To není chování dobrého hospodáře! Žel, stejně se chová i většina z 29 brněnských městských částí k městskému bytovému fondu. Vybydlených bytových domů se město zbavuje jejich prodejem jejich nájemníkům za nekřesťanské ceny,« zdůraznil předseda brněnských komunistů, zastupitel Říha.

»Při pololetní finanční uzávěrce hospodaření Statutárního města Brna jsme zjistili, že kapitálové výdaje do rozvojových projektů vedení města čerpá za půl roku jen na 25 procent plánu a v městských částech jen ze 17 procent. Přitom je podivné proč dalo vedení města schválit navýšení provozních výdajů, proč, na co? To jsme se nedověděli! Dotázal jsem se proto náměstka primátora Mrázka, kolik z letošního plánu rozvojových investic bude v Brně do konce roku skutečně proinvestováno, když tato záležitost má nyní padesátiprocentní skluz. Mrázek tvrdil, že město letos proinvestuje 90 až 95 procent naplánovaných kapitálových výdajů. Tomu dá těžko věřit, proto nové složení zastupitelského klubu KSČM v příštím zastupitelstvu města bude po tomto výsledku důsledně pátrat,« zdůraznil Říha.

(vž)