Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 20 - Praha 2 Vladimírem Roškotem

Nejsem sám voják v poli

Kandidujete za KSČM v podzimních volbách do Senátu. Je to vaše první větší politická zkušenost? Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat?

O politiku a politickou práci jsem se zajímal již od útlého věku díky angažovanosti mých rodičů.

Pracoval jsem řadu let v institucích zahraniční politiky republiky a vedle své podnikatelské činnosti působím v orgánu Obvodního výboru KSČM Prahy 3. Jsem přesvědčen, že jen aktivní účastí v politickém dění mohu věci ovlivnit. Hospodská klábosení nic neřeší. Proto jsem přijal nabídku kandidovat. Vážím si důvěry, kterou jsem dostal, a udělám vše pro to, abych své voliče nezklamal.

Jaké jsou největší problémy území, za které se ucházíte o post senátora? Jak byste jako senátor mohl a hlavně chtěl lidem, kteří zde žijí, pomoci?

Vedle obecných problémů, které jsou ve větších městských aglomeracích téměř totožné, bych se chtěl zaměřit na výstavbu levných – startovacích bytů, lepší organizaci zdravotní péče a dopravy.

Praha 2 a 3 jsou uzavřené městské obvody bez možnosti teritoriální expanze, 90 procent stavebních pozemků je privátních. Tato situace vytváří problém možné výstavby levných startovacích bytů pro starší a mladé páry. Navíc pokračuje prodej obecních bytů po změně vedení Prahy 3 (nyní ODS) i se souhlasem zastupitelů ČSSD. Jediné řešení bytové otázky je zastavení prodeje obecních bytů a jednání s developery o možnosti zajistit v rámci jejich projektů výstavbu levných bytů. Současně jsem proti tzv. zhušťování stávajících sídlišť výstavbou nových bloků.

Dalším palčivým problémem je rozptýlenost odborných zdravotnických pracovišť. Pacient musí zvládnout několik přesunů k absolvování základních odborných vyšetření. Zvláště pro starší občany je to fyzicky a psychicky náročné.

Podporuji výstavbu trasy metra D, která by ulehčila komunikacím, protože oba naše obvody jsou v podstatě tranzitními obvody ve směru do a z centra Prahy.

Praha, kde je soustředěna značná část historických památek spjatých s naší historií, by měla umožnit bezplatnou návštěvu vybraných objektů mládeži do 18 let.

Pokud se stanete členem horní komory parlamentu, jaké oblasti byste se chtěl věnovat především, a proč?

Jak jsem již uvedl u první otázky, mám zkušenost z práce v zahraničních vztazích. Poznal jsem, jak je důležité, a naše historie to potvrzuje, že jako malý stát s převažující exportní ekonomikou se musíme oprostit od jednostranného zaměření a hledat možnosti spolupráce napříč světovým společenstvím. Jen tak si můžeme zajistit bezpečnost a prosperitu.

Čím se zabýváte nebo jste se zabýval v »civilním« životě?

Do roku 1990 jsem, jak jsem již uvedl, pracoval v zahraničních vztazích ČSSR a v diplomatických službách. Od roku 1992 podnikám v oblasti obchodu.

O senátorské křeslo ve vašem volebním obvodě se bude ucházet třeba sociolog, jeden ze spoluzakladatelů Občanského fóra, bývalý poslanec Ivan Gabal (SZ), lékař a občanský aktivista, letošní kandidát na prezidenta Marek Hilšer (nezávislý), publicista, někdejší ředitel politického odboru kanceláře prezidenta Ladislav Jakl (SPD), herec Vladimír Kratina (ODS), exstarostka Prahy 3 Vladislava Hujová (Hnutí pro Prahu) nebo současný senátor Libor Michálek (Piráti). Jak své protikandidáty hodnotíte a jakou proti svým soupeřům zaujmete strategii?

Konkurence je velká, nejen v mém obvodu. Do volebního klání vstupují již známé tváře z předchozích volebních klání nebo z veřejných politických aktivit a někteří senátorský post obhajují. Spoléhám na to, že se voliči již po více než třiceti letech naučili rozeznávat, co jsou nereálné sliby, populismus, zájmy jednotlivců a zájmových skupin. Jaký bude Senát, záleží jen na voličích, zda horní komora obhájí svou prospěšnou existenci, nebo se stane uložištěm vyhořelého paliva.

Co se týče strategie, ve své kampani budu vycházet z volebního programu KSČM s heslem S lidmi pro lidi. Nejsem sám voják v poli a nabízím voličům reálný program se znalostí jejich problémů – na Vinohradech žiji již 52 let. Nejsem populista. V této souvislosti mě překvapila podpora písničkáři Hutkovi přejícího si smrt prezidenta od kandidáta do Senátu doktora Hilšera. Je to skladba neetická a zvláště od lékaře bych to nečekal.

Voleb do Senátu se účastní obvykle dost málo voličů. Proč to podle vás tak je, a jak a čím budete na voliče apelovat, aby jich přišlo víc? Jakou připravujete volební kampaň? Máte nějaké motto?

Senát má v našem politickém systému řadu pozitivních funkcí, ale otázkou je, zda je dostatečně využívá. Podle mého Senát za dobu své existence nepřesvědčil občany o své účelnosti. Stále je pokládán za zbytečnou instituci, která slouží k odkládání vysloužilých politiků – trafiku. Proto ten nezájem voličů o senátní volby. Přitom právě na voličích záleží, koho do horní komory vyberou. V tomto smyslu budu při své kampani apelovat na voliče, aby k volbám šli a odpovědně zvažovali, koho z kandidátů do Senátu vyšlou.

Moje kampaň se zaměří na obyvatele volebních obvodů prostřednictvím mítinků. Mým mottem je Bezpečnost a prosperita.

Jaký výsledek budete považovat za svůj volební úspěch?

Politickým úspěchem by bylo samozřejmě zvolení do Senátu. Za osobní úspěch považuji už i to, že jsem dostal důvěru KSČM stát se kandidátem.

Zbyšek KUPSKÝ