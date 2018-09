Vyjádření nesouhlasu je právem každého občana

Nepochybuji, že je užitečné sestavovat si mozaiky z různých veřejně přístupných mediálních zpráv. Pak lze najít mnohem objektivnější příčiny jevů, kterým občan těžko rozumí a leckdy se jich i obává.

Začnu tím, že pachatel (imigrant neurčitého věku, ale souzený jako mladistvý) dostal od německých soudů trest 8,5 roku za úkladné zavraždění mladé dívenky. Nemohl jsem té informaci uvěřit a zprávu jsem si musel přečíst ještě jednou… Jak bylo rodičům či sourozencům zavražděné dívky po sdělení takového rozsudku? Otřesná, šokující a zbytečná smrt z ruky náboženského fanatika. Nelze vyloučit, že se stoupající frustrací imigrantů budou tyto jevy sílit.

V životě bývá i jedna kapka do číše kapkou poslední – a je rázem přelito. Touto poslední kapkou do číše hněvu byla další zbytečná smrt v Chemnitzu, opět z rukou imigrantů. Představa, že pachatelé budou odsouzeni k rovněž tak směšným trestům, byla zřejmě katalyzátorem protestů. Takových, které se změnily až v pouliční bitky s policií. I zde vnímám frustraci jako startovací impulz, ale tentokrát ne z deziluze migrantů o životě v Evropě, ale z pocitu bezmocnosti lidí na ulici. Lidí, kteří se zvolna bojí žít ve svém městě, žen, které ani s kočárkem nemohou ve dne projít parkem, dívek, které musí vozit auty přátelé či rodiče večer z divadel či škol. To jsou fakta z Hamburku.

Neštěstí jedněch (migrantů) nemůže být příčinou neštěstí jiných (těch z hostitelských zemí). Problémy Afriky či Blízkého východu nelze řešit v Evropě, ale tam, kde vznikají. Celou Afriku přece nelze přestěhovat do Evropy. Přece deklarovaná potřeba pracovní síly v Evropě nemůže legitimizovat na jedné straně kupčení s lidmi a na druhé nárůst bezpečnostních rizik. Nebo je to nekonečný příběh? Proboha NE! Při realizaci německého plánu o scelování rodin, může zvolna dojít k islamizaci Evropy v horizontu několika desítek let. Při klesající porodnosti Evropanek a populační výkonnosti muslimů se toho může dožít i dnešní mladá generace. Co tomu všemu říkají demografové? Ti raději slovo nedostanou. Proč se nikde nic o tomto fenoménu nepíše? Jsme opravdu ochotni se vzdát staleté evropské kultury a nahradit je kmenovým zřízením, které je o několik století pozadu? Doufám, že ne. Našlápnuto na to ale zvolna je. Evropa neumí ochránit své vnější hranice. Schengen umožnil volný (nekontrolovatelný) pohyb po kontinentu, vnitřní hranice jsou jen formální. A německá kancléřka laje svým lidem, kteří projevují svou nespokojenost s tímto stavem na ulicích svých měst. A namísto hledání militantních islamistů mezi běženci uvažuje o nasazení kontrarozvědky proti svým občanům. Ani desítky tisíc lidí (zřejmě z celé Evropy) na koncertě v Chemnitzu nemohou upřít právo nespokojeným občanům, kteří se bojí žít ve své zemi. »No go« zóny ve Švédsku či čtvrti v Paříži, kam jezdí policisté jen v koloně aut, jsou jen malým příkladem této reality.

Chtěl bych své případné voliče ujistit, že vždy budu podporovat taková řešení, která řeší problémy tam, kde vznikají. Jejich vývoz do Evropy nic neřeší, jen může destabilizovat celý náš kontinent. A jsem rád, že se zatím mohu večer projít u nás na čimickém sídlišti na Praze 8 a nebát se. A přeji si, aby takový pocit mohly zažívat i moje vnučky.

Vladislav KOPAL, kandidát KSČM do Senátu v Praze 8