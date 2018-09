REPROFOTO - Youtube

Kosačov: Muži na fotkách nejsou Rusové

Šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Sergej Kosačov se domnívá, že na fotografiích, které podle britských úřadů zachycují muže podezřelé z pokusu o vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii, nejsou občané Ruska. Kosačov rovněž naznačil, že důkazy, které předkládá Británie, jsou vykonstruované. Jeho slova citovala ruská tisková agentura TASS. Kosačov ve svém ironickém komentáři na Facebooku ve čtvrtek uvedl, že na snímcích zveřejněných britskými úřady by mohli být britští herci. Pokud by se jednalo o ruské občany, už by je prý někdo v Rusku dávno poznal.

(čtk)