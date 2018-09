FOTO - Pixabay

Výstavba D11 z Hradce do Předměřic je odblokovaná

Ekologické hnutí Děti Země těsně před středeční půlnocí stáhlo svůj rozklad proti stavebnímu povolení na osmikilometrový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Naplnilo tak dohodu, kterou uzavřelo s ŘSD. Informoval o tom předseda Dětí Země Miroslav Patrik. ŘSD již dříve oznámilo, že stavba by měla začít 2. října. Součástí kompromisní dohody mezi hnutím a ŘSD je například to, že při výstavbě bude technickými opatřeními zajištěna ochrana dřevin a porostů zeleně v nejbližším okolí stavby, které nejsou určené ke kácení. Za účasti ekologického dozoru, ke kterému byla vybrána firma NaturaServis, by měli být také ochráněni obojživelníci a plazi.

»Ti budou chráněni před vstupem na staveniště dočasnými bariérami, které budou osazeny odchytovými nádobami,« píše se v dohodě. ŘSD bude také pravidelně měřit hlučnost na staveništi. Do dvou let od zahájení výstavby ŘSD pak vypracuje projekt náhradní výsadby dřevin. Úsek D11 z Hradce Králové do Předměřic navazuje na konec dálnice v krajském městě. Na další úsek Předměřice nad Labem - Smiřice silničáři pravomocné stavební povolení už mají a úsek Smiřice - Jaroměř začalo ŘSD stavět na jaře.

(čtk)