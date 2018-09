FOTO - Pixabay

Akce na radnici bez hostesek

Vedení mexické metropole zakázalo najímat hostesky na akce organizované městem, aby tak podpořilo boj proti patriarchálním stereotypům v této latinskoamerické zemi. Feministky opatření přivítaly jako malý, ale velmi důležitý krok v boji za genderovou rovnoprávnost. Ženy, které se jako hostesky živí, zákaz označily za nespravedlivý, protože tak podle nich přijdou o práci i matky samoživitelky.

»Cílem opatření je, aby pracovní místa nebyla určována pohlavím, vzhledem, věkem či původem, nýbrž schopnostmi a zkušenostmi,« zdůvodnil zákaz minulý týden starosta José Ramón Amieva. Dodal, že ženy, které mají smlouvy na práci hostesek na akcích pořádaných městem, o práci nepřijdou. Budou zaměstnány na jiných pozicích podle vzdělání a zkušeností, aby mohly profesionálně růst. Opatření mexické radnice přivítala i Indra Rubiová, která je koordinátorkou genderových projektů organizace Oxfam v Mexiku. »Jde o malý, ale důležitý krok v zemi, která je stále machistická. Musíme se společnosti zeptat: Proč je na ženy nahlíženo jako na objekty skrze jejich tělo?« uvedla Rubiová.

Dobře placené edecanes

Hostesky, v Mexiku nazývané edecanes, vítají na vysokých podpatcích a v krátkých sukénkách účastníky akcí, rozdávají mikrofony nebo se prostě jen hezky usmívají na řečníky, jimiž jsou většinou muži. Tato pracovní pozice je velmi dobře placená, mnohonásobně lépe, než je minimální mzda v zemi. »Máme špatnou pověst, na kterou všechny doplácíme. Myslí si totiž o nás, že se věnujeme i něčemu jinému,« řekla regionálnímu deníku jedna z dívek, která se takto živí už deset let. »Vystudovala jsem mezinárodní obchod, ale jako hosteska si dobře vydělám,« řekla Mexičanka D’zoara Peňaová. Ani majiteli agentury AME, která hostesky najímá, Héctoru Garcíovi, se zákaz nelíbí. Podle něj jsou za ním předsudky a pověst hostesek poškodily ženy, které pracují u eskortních služeb nebo jako prostitutky a označují se za edecanes či modelky. Radnice podle Garcíi zákazem hostesek stigmatizuje tuto práci.

Občas snaha vyzní absurdně

Mexická státní správa se v poslední době snaží kampaní a osvětou získat více ženy do vedoucích pozic. Například i Amievu od prosince vystřídá v úřadu starosty žena, Claudia Sheinbaumová, kterou Mexičané vybrali v nedávných volbách. I budoucí prezident Andrés Manuel López Obrador si do své vlády vybral na polovinu ministerských křesel ženy. Snaha o genderovou vyrovnanost ale vyznívá někdy absurdně. Například v srpnu pořádalo mexické ministerstvo zdravotnictví konferenci o kojení, které předsedali samí muži. Takovým paradoxům chce zabránit iniciativa No Sin Mujeres (Ne bez žen), která vyzývá muže, aby bojkotovali fóra a konference, jichž by se jako expertka neúčastnila žádná žena. Podobná iniciativa vznikla letos třeba i ve Španělsku.

(čtk)