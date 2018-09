Djokovič potřetí šampionem US Open

Novak Djokovič vyhrál potřetí v kariéře tenisové US Open. Srb ve finále v New Yorku zdolal Argentince Juana Martína del Potra 6:3, 7:6 a 6:3 a ziskem 14. grandslamového titulu vyrovnal Američana Peta Samprase.

Letos i vítěz Wimbledonu Djokovič si dokráčel ve Flushing Meadows pro trofej také v letech 2011 a 2015. Více grandslamových vavřínů než on mají jen rekordman Švýcar Roger Federer (20) a současný první hráč světa Španěl Rafael Nadal (17).

Kvůli dešti se finále hrálo pod zataženou střechou a Djokovič tradičně předvedl vynikající return a obranu. K zisku prvního setu mu stačil brejk z osmé hry. Ve druhé sadě neudržel vedení 3:1 a za stavu 3:4 potřeboval dlouhých dvacet minut, aby nepřišel znovu o podání, během kterého odvrátil tři brejkboly Del Potra.

V tie-breaku druhé sady Djokovič otočil z 1:3 na 7:4 a do třetího setu vstupoval s klidem. Dál dokázal čelit dělovému forhendu Argentince, vítěze US Open z před devíti let, a mnohdy vrátil zdánlivě nechytatelné míče. Jako ve druhé sadě sice ztratil náskok 3:1, ale tentokrát přidal další brejk v osmé hře a utkání vzápětí ukončil.

Jednatřicetiletý Djokovič za triumf vydělal 3,8 milionu dolarů (84 milionů korun). V žebříčku se posune na třetí místo a bude nejvýše od loňského května.

