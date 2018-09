Adam Ondra si odveze z Innsbrucku »pouze« stříbro z lezení na obtížnost. FOTO - kvoe

Ondra nedosáhl na zlatý hattrick

Adamu Ondrovi se nepodařilo zkompletovat zlatý hattrick z mistrovství světa v lezení na obtížnost, nicméně z Innsbrucku si odvezl stříbrnou medaili. Šampiona z Gijónu 2014 a Paříže 2016 porazil v Innsbrucku domácí Rakušan Jakob Schubert. Další český reprezentant Jakub Konečný skončil šestý. Za dva roky sportovní lezce čeká v Tokiu olympijská premiéra.

Pětadvacetiletý brněnský rodák Ondra, jenž v přírodě na skalách dokázal jako první vylézt řadu cest nejvyšší obtížnosti, i na umělé stěně potvrdil roli favorita. Vyhrál kvalifikaci, dnes po poledni zvládl semifinále a ve finále dolezli se Schubertem stejně vysoko. Protože však měl Rakušan lepší pozici ze semifinále, sesadil Ondru z trůnu.

Schubertovi pomohlo druhé místo ze semifinále, v němž se český obhájce titulu dělil o pátou příčku. "Byl to fakt horor. Měl jsem dost problém se suchou kůží, protože byla přeschlá. Hned od začátku jsem cítil, že se na prsty nemůžu spolehnout, tudíž jsem se daleko víc unavoval a neměl jsem při lezení vůbec dobré pocity," zhodnotil Ondra semifinále pro Radiožurnál.

Na stupně vítězů je v bouřící hale Olympiaworld doprovodil Němec Alexander Megos. Pro Ondru bylo dnešní stříbro už devátou medailí z MS: šest má z lezení na obtížnost, tři z boulderingu. V něm bude obhajovat stříbro.

Právě kvalifikací boulderingu bude ve středu šampionát v Innsbrucku pokračovat. Následovat bude lezení na rychlost a za týden v neděli vyvrcholí MS soutěží v olympijském kombinovaném formátu.

"Priorita je lezení na obtížnost, další priorita bouldering. Pokud se mi podaří urvat dobrý výsledek v obou disciplínách, tak mi to pravděpodobně vyjde do té první šestky, abych se nominoval do finále v kombinaci," řekl Ondra před startem mistrovství.

V obtížnosti domácí Rakousko oslavilo double, protože sobotní finále žen ovládla Jessica Pilzová.

Muži:

Obtížnost - finále: 1. Schubert (Rak.), 2. Ondra, 3. Megos (Něm.), ...6. Konečný, v kvalifikaci 37. Stráník, 71. Trojan, 93. Binter, 107. Potůček.

(čtk)