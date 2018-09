FOTO - Pixabay

Zdravotníci plošně přidáno nedostanou

Na plošné desetiprocentní zvýšení platů ve zdravotnictví od příštího roku určitě nedojde. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Debaty o protestech zdravotníků kvůli tomuto zvyšování považuje za nepatřičné.

Ministr zdůraznil, že na desetiprocentní plošné navýšení platů nejsou peníze a nepovažuje to ani za správné. Podle něj by naopak bylo dobré zvýšit příjmy nízkopříjmovým skupinám ve zdravotnictví, zejména mladým lékařům, aby byli motivováni jít do nemocnic. »Nemyslím si, že je správné přidávat všem plošně. Chceme podpořit hlavně mladé lékaře, kde jsou platy nízké,« řekl Vojtěch. V souvislosti se situací sester ve směnném provozu, kterých je nedostatek, pak připomněl, že dostanou přidáno od příštího roku 5000 korun. Samotná lékařská profese je podle ministra ale jednou z nejlépe placených v ČR. »Bavit se v této situaci o nějaké stávce mi přijde nepatřičné,« dodal Vojtěch. O řešení situace se ale dá podle něj stále jednat.

Prostor k dohodě vidí i předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. »Jsme radikální, zadání bylo deset procent, ale je stále prostor k dohodě. Myslím si, že peníze na to jsou,« řekla s tím, že o situaci bude dnes jednat výkonná rada odborového svazu.

Na plošném desetiprocentním zvýšení platů lékařů trvá Lékařský odborový klub, podle jehož předsedy Martina Engela ho přislíbila lékařům vláda. »Jsem zavázaný k tomu nejednat o ničem jiném,« řekl ČTK po víkendové konferenci odborového klubu.

Problém se musí řešit komplexně

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM a kandidátky do Senátu na Náchodsku Soni Markové se sliby mají plnit. »Stále si myslím, že jestli byl dán v roce 2016 slib, že k navýšení o deset procent dojde, tak by měl být splněn a není fér, aby se argumentovalo nějakými čísly o průměrných platech,« řekla Marková našemu listu. Je to podle ní nefér nejen vůči zdravotníkům, ale i vůči pacientům. Je načase, aby se konečně začalo hovořit o tom, v čem je hlavní problém, a to podle Markové nejsou jenom finance. »Jedná se především o zdravotní sestry, a ty potřebují změnu pracovních podmínek, změnu profesní vyhlášky, potřebují vidět perspektivy a v neposlední řadě i navýšení finančních prostředků. Jde o takzvané čtyři ‚P‘, které se musí neprodleně začít řešit,« dodala Marková. Nesmí se ale podle ní zapomínat ani na to, že veškeré pohotovosti jsou pouze na bedrech nemocnic, protože ambulantní a praktičtí lékaři je odmítají sloužit. »Problém se musí řešit komplexně, stále se vedou diskuse o těchto věcech, ale nikdo nemá odvahu to řešit,« dodala.

Zdravotníci by měli dodržovat zákoník práce

Ve čtvrtek mají zástupci LOK jednat s ministrem. V případě nedohody hrozí odbory tím, že lékaři přestanou sloužit přesčasy nad zákonný limit. »Pořádat shromáždění před ministerstvem nemá cenu a omezovat provoz ve smyslu, že jako budeme stávkovat, ve zdravotnictví nejde,« uvedl Engel.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče v polovině srpna kvůli tomu, aby vláda sestrám a dalším zaměstnancům v oboru přidala příští rok k platům deset procent, vyhlásil stávkovou pohotovost. Podle Žitníkové svaz tehdy odboráře také vyzval, aby lépe sledovali situaci v nemocnicích ohledně porušování zákoníku práce – překračování limitů přesčasů a mimořádných událostí. »My jsme se rozhodli, že do nemocnic po x letech chceme poslat inspektoráty práce,« řekla. Odbory tím chtějí podle ní docílit toho, aby práce v nemocnicích byla bezpečnější. Stávku Žitníková ale vyloučila, odbory podle ní nechtějí ohrozit pacienty. Zdravotníci by však měli dodržovat zákoník práce.

Nesahat na rezervy pojišťoven

Vyloučení stávky je podle Markové dobrá zpráva pro pacienty, nicméně určité riziko tu stejně vidí. »Když odbory splní to, co slibují, to znamená, že zdravotníci začnou dodržovat zákoník práce, tak nemocnice to nemohou ustát. Stávka sice nebude, ale může dojít k ochromení nemocnic tak, že nebudou moci poskytovat zdravotní péči, a v konečném důsledku to bude podobné, jako kdyby zdravotníci do stávky šli« dodala Marková.

Souhlasí se Žitníkovou, která navrhuje zvýšení plateb za státní pojištěnce. Připomeňme, že Marková ještě jako poslankyně navrhovala automatickou valorizace plateb, což ale neprošlo. Naopak opatrně se Marková staví k dalšímu návrhu odborů, aby se na platy použila alespoň polovina rezervy, která činí zhruba 38 miliard. »Určitě bych tímto směrem nešla, protože rezervy zdravotních pojišťoven posloužily v době krize k tomu, aby zdravotní péče mohla být vůbec hrazena,« vysvětlila. Využití rezerv na platy rezolutně odmítl také ministr.

(jad)