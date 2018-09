Svět: Aby se na planetě dalo žít!

Po celém světě se v sobotu konala shromáždění za tvrdší opatření proti klimatickým změnám a ničení životního prostředí. Manifestace organizovala aktivistická síť »350.org« se sídlem v New Yorku.

Podle BBC se lidé sešli na více než 800 místech v 90 zemích. Účastníci volali hlavně po snížení spotřeby fosilních paliv.

Den mobilizace odstartoval v australském Sydney, kde do přístavu vpluly vysoké plachetnice s heslem Rise for climate (Povstaňte za klima). Další akce následovaly v thajském Bangkoku, u sídla německých kancléřů v Berlíně, nebo v peruánském hlavním městě Lima. Centrem Paříže podle policie pochodovalo na 50 000 lidí.

»Občané, kteří se mobilizují po celé Francii a ve světě, mají možnost vyvolat změnu pro budoucnost našich dětí. Ať jsou vaše hlasy slyšet i nadále!« vzkázal na Twitteru dlouholetý aktivista a donedávna francouzský ministr životního prostředí Nicolas Hulot. Ten na konci srpna rezignoval, což zdůvodnil nedostatečným pokrokem v plnění klimatických a dalších ekologických cílů.

Kolem 10 000 lidí se sešlo také v Lyonu a Toulouse. »V prosinci se stanu otcem a chci, aby se na této planetě dalo žít,« řekl agentuře AFP 27letý Maxime Lelong, jeden z organizátorů pochodu v Paříži. Další setkání na protest proti »ropácké« politice kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa se konala napříč Spojenými státy.

Celosvětový protestní den přišel těsně před třídenní konferencí Global Climate Action Summit, která v San Franciscu začíná už ve středu. Akci zaštiťuje OSN a mezi sponzory jsou i velké technologické firmy Facebook a Google. Na začátku prosince se pak v Polsku koná 24. globální konference o klimatu COP24.

Úklid oceánu

V závěsu za tažnou lodí vyrazilo v sobotu ze San Franciska první zařízení organizace The Ocean Cleanup (Úklid oceánu), které by mělo sbírat plastový odpad v Tichém oceánu. Systém nyní putuje k tzv. velké pacifické skládce mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde podle odhadů vědců pluje na 1,8 bilionu kusů plastu.

S nápadem automatického mořského sběrače přišel nyní 24letý Nizozemec Boyan Slat. O vyčištění světových oceánů se začal zajímat poté, co se jako 16letý potápěl ve Středozemním moři a viděl více plastových tašek, než ryb, napsal web americké televize NBC News.

Zařízení má podobu 600 metrů dlouhé plovoucí hráze, na níž je zespodu upevněná přepážka sahající až do třímetrové hloubky. Systém se má za působení větru, mořských proudů a vln automaticky zformovat do tvaru písmene U a pohybovat se rychleji, než plastové odpadky, které jsou podle tvůrců hlavně těsně pod hladinou.

Oceánský sběrač odpadu bude poháněn přírodními silami vždy nějakou dobu brázdit vody Tichého oceánu, dokud senzory nevyšlou zprávu o tom, že se záhyb naplnil odpadem. Přivolaná loď pak nashromážděné plasty odveze na pevninu, kde budou zrecyklovány.

»Doufám, že The Ocean Cleanup se stane příkladem toho, jak jsme schopni vyřešit problém,« řekl při vypouštění Systému 001 autor myšlenky Slat. Jeho společnost má v plánu do roku 2020 vyslat na moře 60 úklidových systémů. Cílem je podle ČTK za pět let odstranit 50 procent velké pacifické skládky, kterou NBC News přirovnává k ostrovu odpadu o rozloze dvou Texasů…

(rj)