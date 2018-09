Ilustrační FOTO - Haló noviny

Merkelová slibuje vrátit napřesrok do práce i dlouhodobě nezaměstnané

Německá vláda hodlá snížit státní dluh a investovat do zaměstnanosti a infrastruktury, aby podpořila růst německé ekonomiky a zároveň ji připravila na případný hospodářský útlum.

Ve svém pravidelném týdenním prohlášení to uvedla německá kancléřka Angela Merkelová.

Německý hospodářský institut Ifo minulý týden zvýšil odhad letošního růstu německé ekonomiky na 1,9 procenta z dříve předpokládaných 1,8 %. V příštím roce by se měl hrubý domácí produkt (HDP) Německa podle Ifo zvýšit rovněž o 1,9 %, v roce 2020 by však měl růst zpomalit na 1,7 %.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i celá řada českých podniků. V loňském roce se německý HDP zvýšil o 2,2 %, což bylo nejprudší tempo růstu za šest let. Míra nezaměstnanosti v Německu se nyní nachází na 5,2 %, což je nejnižší úroveň od znovusjednocení země v roce 1990.

Merkelová podle agentury Reuters uvedla, že vláda hodlá v rámci rozpočtu na příští rok uskutečnit investice, které by pomohly vrátit zpět do práce dlouhodobě nezaměstnané. Vláda podle kancléřky plánuje rovněž investovat do silnic, železnic a digitální infrastruktury a snížit zadlužení Německa na 60 z loňských 64 % HDP.

