Občané kritizují předvolební tanečky na brněnské radnici

K situaci v brněnském zastupitelstvu se vyslovil na tiskové konferenci člen komunistické části této městské samosprávy Daniel Borecký.

Dle Boreckého si koalice vládnoucí na brněnské radnici uvědomila, jak se dnes v ČR chápe tzv. občanská společnost. Názor malých, nastrčených, velmi aktivních, hlučných a v médiích razantně vystupujících skupinek lidí se vydává za názor společnosti či obyvatel města. Pravicové vedení Brna si uvědomilo, že tyto praktiky, které mu byly vlastní, se mohou obrátit i proti němu, že je to zvrácené pojetí občanské společnosti. Radniční koalice prožívá před volbami vnitřní zemětřesení s vydáváním hlasu protichůdně jednajících skupinek osob za hlas veřejnosti. Občané k tomu říkají: Před čtyřmi roky v komunálních volbách vybraní naši nejlepší nyní předvádějí směšnou, trapnou šaskárnu! »Kdyby měl zaznít názor celé společnosti, musela by se vyslovit velká většina, např. v krajském či celostátním referendu,« zdůraznil Borecký.

Při bilancování pololetního účtu hospodaření města v samosprávě Borecký upozornil na skutečnost, že představitelé Brna chtějí zahrát do ztracena bilanci ekonomické a společenské úspěšnosti brněnské městské kampaně Re:publika. Na ni vydali z městského rozpočtu od daňových poplatníků stamiliony korun. Naslibovali mnoho, a jaké dílo za tyto drahé peníze odvedli? Podle primátora Petra Vokřála (ANO) ekonomické výsledky kampaně Re:publika budou spočítány až po komunálních volbách. A to ostatní si udělá nové vedení města až koncem roku. Borecký upozornil média, aby nepodlehla snaze radnice v duchu: Nechte ležet a raději zapomeňte!

»My komunisté jsme se snažili mnohokrát vysvětlit koalici, že na rozdíl od jiných politických subjektů naším cílem není prospěch nějaké skupiny lidí. Náš cíl je obecný prospěch celé společnosti k rozvoji města. Jestliže se komunisté při hlasování v zastupitelstvu zdrží, nebo jsou dokonce proti návrhu, pro vládnoucí koalici by to měl být signál, že něco není dobře a záležitost není tak jednoduchá, jak ji předkládá k věření veřejnosti. Koaliční zastupitelé by si měli dát v takovém případě pozor a své akce přehodnotit. Skutečnost v brněnské samosprávě ale ukazuje, že pravicová koalice se snaží prosadit v zastupitelstvu vše, co se dá, až do extrému, dokud nenarazí na odpor komunistů. Takové řešení je špatně! Příští zastupitelé po volbách by měli až extrémní návrhy korigovat už od počátku řešení,« řekl Borecký.

»Například byli jsme proti založení Fondu mobility v Brně. Myslím, že je to jen jiný způsob, jak vytáhnout peníze z kapes občanů na stavbu nových parkovišť, zejména záchytných typu P+R na okrajích města (tj. park and ride, tedy zaparkuj na okraji města a do centra a pak zpět jeď na parkovací lístek městskou hromadnou dopravou). Vládnoucí koalice za čtyři roky nepostavila jediné nové záchytné parkoviště P+R. První z nich udělala pouze z dosavadního parkoviště u Ústředního hřbitova. Návštěvníci hřbitova jsou naštvaní, že po zavedení rezidentního parkování ve středu moravské metropole odstavují mimobrněnští řidiči svá vozidla u Ústředního hřbitova. Návštěvníci hřbitova nemají kam odstavit své auto a dlouho čekají ve frontě, až se nějaké místo na parkovišti uvolní. Pro vyřešení problému kolabující automobilové dopravy v Brně neudělala v terénu vládnoucí radniční koalice za čtyři roky prakticky nic,« posteskl si Borecký.

Průšvihem zavání i záležitost přijetí dědictví německé občanky do majetku města Brna. To proto, že zastupitelé nevědí, co toto dědictví obsahuje dle německých zákonů - odlišných od českých. Vedle aktiv třeba i děděných dluhů. Ty by město na sebe vzalo přijetím dědictví. České velvyslanectví v SRN sdělilo, že dle německých zákonů dluh na dědictví nelze zjistit! To třiatřiceti zastupitelům města Brna, kteří hlasovali pro přijetí dědictví od občanky Německa, viditelně nedošlo!

Borecký se na tiskové konferenci zmínil i o vnitrobrněnských poměrech. V Městské části Brno-Líšeň vznikl nový areál ZŠ Horníkova ul. 2. Magistrát tam dal vybudovat sportoviště pro školu a celoměstské atletické centrum. Sportoviště rychle vyrostla s využitím dotací na rekonstrukci území. Avšak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových následně zjistil, že pozemky okolo této školy jsou nevypořádané v majetku státu. Město má zaplatit nedovolené obohacení! Pokrátilo tedy dotace Městské části Brno-Líšeň. Vzniklo z toho pozdvižení kvůli problému, který měla v gesci a vyřešit ho koaliční lidovecká funkcionářka.

K houstnoucímu problému už tak přelidněného rekreačního Masarykova (dříve Gottwaldova) údolí na východním okraji Brna zastupitel Borecký poznamenal, že lobbisté tam necitlivě prosadili výstavbu areálu celorepublikového střediska Singletrailu. Už nyní si tam terénní kolaři dělají stezky na svazích údolí a působí svahovou půdní erozi. »Kapacita neboli únosnost využití rekreační krajiny je tam už překročena. Jindy tolik aktivní ochránci životního prostředí, vyvolávající v jiných případech razantní mediální rozruch, jako náměstek primátora Martin Ander (SZ) nebo velký bojovník za ochranu přírody Mojmír Vlašín, tentokrát účelově zarytě mlčí! Bojovat za ochranu životního prostředí ve prospěch veřejnosti se jim v současnosti nehodí do předvolebního holportu,« uzavřel Borecký.

