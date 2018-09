Ilustrační FOTO - Haló noviny

Veřejných stavebních zakázek přibývá

Veřejní investoři v ČR zadali do konce srpna stavebním firmám 3476 nových zakázek za 132,7 miliardy korun. Jejich hodnota meziročně vzrostla o 55,7 procenta. Objem nově vypsaných zakázek vzrostl zhruba o pětinu. Vyplývá to z údajů společnosti IS.

Hodnota zadaných zakázek na pozemní stavby do konce srpna meziročně vzrostla o dvě třetiny na 38,9 miliardy korun. Na inženýrské stavby, tvořené hlavně dopravní infrastrukturou, se hodnota zadaných zakázek zvýšila o 52 procent na 93,8 miliardy korun. Necelá polovina zadaných zakázek byla spolufinancovaná z evropských dotací. Průměrná velikost zakázky byla 33,7 milionu korun, meziročně o 56 procent více.

Miliardu korun překročilo od začátku roku 14 zakázek, v srpnu přibyly dvě. Největší byla modernizace trati Sudoměřice - Votice za 5,3 miliardy korun. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ji zadala firmě OHL ŽS. Druhou největší zakázkou byla optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař - Praha hlavní nádraží za 4,22 miliardy korun. SŽDC ji zadala sdružení firem Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ. Třetí byla výstavba úseku dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem za 3,91 miliardy korun. Tuto zakázku zadalo Ředitelství silnic a dálnic pro sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky stavební.

Loni veřejná správa zadala 14 miliardových zakázek za 21,5 miliardy korun. Letošních 14 zakázek má hodnotu 30,4 miliardy korun.

Největší objem zakázek zadaných do konce července patřil společnosti Metrostav, které veřejná správa zadala zakázky za 4,3 miliardy korun. U dalších tendrů za 12,9 miliardy korun bude mít společnost podíl díky účasti ve sdružení s jinými firmami.

