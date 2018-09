Ilustrační FOTO - Haló noviny

Budou muset církve platit daně?

Poslanci by mohli už na schůzi, která začíná dnes, schvalovat předlohu KSČM o zdanění náhrad, které dostávají církve za majetek, nevydaný jim v restitucích. Podpořily ji rozpočtový i ústavně-právní výbory Sněmovny přes výhrady některých odborníků, hovořících o možné protiústavnosti návrhu.

»Předloha ani není o zdanění náhrad, ale o tom, že se ruší jejich osvobození od daně,« uvedl při jednání v ústavně-právním výboru za předkladatele místopředseda kontrolního výboru Sněmovny Vladimír Koníček. »Budu rád, když se Sněmovna zachová stejně jako náš výbor,« zdůraznil po hlasování ve výboru jeho místopředseda Stanislav Grospič (KSČM), připustil však, že zákon může skončit u Ústavního soudu. Rozdílné názory vnímá. Výbor na návrh svého předsedy Marka Bendy (ODS) s Koníčkovým souhlasem doporučil odložit účinnost předlohy o rok - na leden 2020, aby se v případě jejího přijetí vytvořil prostor pro její posouzení před Ústavním soudem. Stanoviska ústavních kapacit, na které se výbor obrátil, byla hodně rozdílná. Příznivci i odpůrci normy si z nich lehce vybrali podle svého gusta, ale řešení sporu rozhodně nepřinesla. Sněmovna však předlohu zřejmě schválí. Pak bude záležet také na Senátu – už v jeho novém složení, jak se zachová. Prezident republiky Miloš Zeman nedávno avizoval, že normu podepíše.

V konečné fázi je i obnova proplácení prvních tří dnů nemoci. Zatímco sněmovní sociální výbor i za přispění poslanců ANO novelu podpořil, hospodářský výbor ji naopak doporučil i hlasy členů ANO zamítnout. »Zrušení karenční doby KSČM podporuje. Stejný návrh jsme v minulosti předkládali opakovaně. V tomto volebním období nás předběhla ČSSD, byli jsme připraveni novelu podat také, ale nechceme se přetahovat, když nám jde o stejnou věc,« řekla našemu listu místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Postoj ANO v hospodářském výboru nechápe.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

O návrhu na zrušení karenční doby budou znovu jednat v době sněmovní schůze premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně práce Jana Maláčová a vicepremiér Jan Hamáček (oba ČSSD). Ministryně očekává, že premiér záměr obnovení proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci podpoří. Babiš naopak bude chtít informace o přípravě elektronických neschopenek, jimiž zrušení karence podmiňují zaměstnavatelé. Kabinet se v programovém prohlášení zavázal, že od poloviny roku 2019 proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci ve výši 60 % základu příjmu obnoví. Babiš řekl, že záměr nezpochybňuje. Dodal, že ANO s ČSSD podepsalo dohodu a musí ji dodržet. Hamáček nepokládá za »zásadní, fatální problém« skutečnost, že sněmovní hospodářský výbor doporučil zamítnutí návrhu ČSSD na zrušení karenční doby i hlasy poslanců ANO. »To bychom za chvilku každý drobný nesoulad v rámci koalice vykládali jako vládní krizi. Pro mě je důležité, aby zákon prošel na plénu Sněmovny,« řekl Hamáček. Zrušení karenční doby má vláda ANO a ČSSD v programu.

Bude oddlužení jednodušší?

Do závěrečného schvalování mají poslanci poslat insolvenční novelu, má zmírnit podmínky pro oddlužení lidí v dluhové pasti, umožnit dlužníkům projít procesem oddlužení bez ohledu na výši jejich závazků. Ten by měl nově trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Dlužník už by nemusel být schopen uhradit v pěti letech alespoň 30 % svých dluhů, což je jedna z podmínek, kterou musí žadatel o osobní bankrot splnit. Kritici novely z ODS tvrdí, že »dluhy se mají platit«. Výbor připravil pozměňovací návrh, který by mohl být přijatelný i pro odpůrce změny.

V úvodním kole by se mohla Sněmovna zabývat návrhem k uzavření větších prodejen o svátcích. Skupina poslanců chce ze zákazu prodeje vyřadit velkoobchody. V prvním čtení jsou také vládní návrh změn podmínek pro provozování směnáren, daňový balíček, který mj. zavádí daň na zahřívaný tabák, a úprava zákona o evidenci tržeb. Obsahuje hlavně úlevy pro drobné podnikatele. Poslanci by na schůzi také mohli prodloužit o půl roku lhůtu pro činnost vyšetřovací komise, která se zabývá privatizací OKD.

Co ještě má Sněmovna projednat?

Nový trestný čin maření spravedlnosti obsahuje vládní novela trestního zákoníku. Poslanci její schvalování před prázdninami dvakrát nedokončili. Maření spravedlnosti míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi. Podle odpůrců nadměrně posiluje postavení státního zastupitelství a policie a je útokem na obhajobu. Ministerstvo spravedlnosti kontruje: Musí být postihováni lidé, kteří se snaží, aby soud rozhodoval o jiných na základě nepravd a podvodů.

Zvýšení výdajových paušálů z jednoho na dva miliony korun, jak to bylo v minulosti, prosazuje ODS. Slibuje si od toho snížení administrativní zátěže podnikatelů. Rozpočtový výbor předlohu podpořil, ale ANO navrhuje její zamítnutí. Ve hře je také vládní volební novela, která reaguje na problémy se sčítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách a přinesla by i některé další změny. Ústavně-právní výbor plénu doporučil, aby do předlohy zařadilo i návrh lidovců na snížení hranice pro vstup koalic do dolní komory. Ohledně způsobu výplaty příspěvku v hmotné nouzi jsou ve hře dvě poslanecké novely. Chtějí, aby některé skupiny chudších lidí dostávaly tuto dávku pouze v penězích.

(ku)