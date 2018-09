Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ministerstvo práce chce zatočit s byznysem s chudobou

Využívání cenových map s obvyklým nájemným, stanovení počtu osob na danou plochu či sloučení dvou dávek na bydlení do jedné. To je část opatření, která by měla pomoci zvládnout takzvaný obchod s chudobou. Celkem jde o patnáct opatření, na nichž se dohodli ministři se zástupci starostů a dalších institucí.

»Hlavním tématem jednání bylo, jak zatočíme s obchodem s chudobou. Rozdělili jsme to na dvě oblasti - jak zatočíme s těmi šmejdy (nepoctivými pronajímateli a provozovateli) a jak pomůžeme lidem v lokalitách. Sesbírali jsme 15 nápadů, co s tím. Jsou to podněty, se kterými budeme dál pracovat,« řekla novinářům šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD). Jednotlivá opatření budou připravovat ministerstva práce, průmyslu, vnitra, místního rozvoje či zdravotnictví ve spolupráci s radnicemi.

Mezi 15 kroků patří například stanovení cenových map s obvyklým nájemným v jednotlivých místech. Podle Maláčové by se mělo pronajímání bytů také regulovat, v živnostenském zákoně to má upravit ministerstvo průmyslu. Resort zdravotnictví by měl stanovit hygienické normy, kolik lidí může maximálně žít na určité ploše. Ministerstvo práce by mělo připravit sloučení doplatku a příspěvku na bydlení do jediné dávky. Změnit by se mohla v nařízení i výše paušálů za energie, které se zahrnují do dávek. Vnitro by mělo upravit pravidla trvalého bydliště. Vláda by jednotlivá opatření měla podle Maláčové prosazovat postupně.

Řešení třicet minut po dvanácté

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny a stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová výsledky jednání uvítala, jak ale dodala, situace dospěla do bodu, kdy se už nedá mluvit o řešení za pět minut dvanáct ale třicet minut po dvanácté. »Nechalo se to vyhrotit do situace, kdy občané jsou už znechuceni a chtějí odcházet z dotčených měst. Navržená opatření jsou věci, na které poukazujeme několik let, a bohužel zatím na to nikdo nereflektoval. Dílčí opatření, která se provedla, vedou spíše k chaosu,« řekla Aulická našemu listu. Každopádně souhlasí s tím, že řešit byznys s chudobou je v současné době pro některé kraje jedno z hlavních témat. S dalšími kolegy v Ústeckém kraji, a to napříč politickým spektrem, chtějí uspořádat k této problematice veřejný seminář. »Chceme, aby zástupci jednotlivých ministerstev slyšeli od občanů, jaké má to nicnedělání důsledky v reálu,« dodala Aulická.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Každý týden jedno řešení

Maláčová již minulý týden představila své priority členům sociálního výboru Sněmovny. »V tuto chvíli má ministerstvo celou řadu priorit. Je to trochu oxymóron (protimluv), ale těch věcí, které jsou nějakým způsobem zásadní a měly by být řešeny, nebo jsou v krizové situaci, je 27. Máme na ministerstvu 27 velkých priorit, což v podstatě vylučuje to slovo priorita. Budeme postupovat podle jejich urgentnosti a každý týden představíme nějaké řešení k jednotlivým oblastem,« uvedla Maláčová.

»Musím říct, že paní ministryně má těch priorit tolik, že si nedovedu představit, jak to bude legislativně zvládat,« řekla Aulická našemu listu. Skepticky se staví hlavně k záměru Maláčové sestavit už tento měsíc časový plán příprav důchodové reformy. Podle Aulické otázka důchodů není téma na několik týdnů, ale spíše na pár měsíců. »Říkám, že KSČM není pro žádnou reformu, chceme zachovat průběžný systém, za důležité považujeme najít dlouhodobé zabezpečení financování takzvaného důchodového účtu,« uvedla Aulická.

Změna financování dětských skupin

Ministryně řekla, že řadu novel její resort předloží v září. Chystá mimo jiné návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 40 000 korun na 220 000 korun. Další novela by měla změnit financování dětských skupin, které se platí z evropských peněz. V roce 2020 ale dotace pravděpodobně skončí, a ministerstvo proto připravilo novelu, podle které by měli rodiče platit část nákladů a zbytek pak stát z rozpočtu. V připravované novele zákoníku práce je pak úprava sdíleného místa, které by se skládalo z částečných úvazků. Využít by ho mohly třeba matky malých dětí. Před dvěma týdny ministryně oznámila, že chce v září zveřejnit také harmonogram příprav důchodové reformy s okruhem témat, jichž by se reformní změny dotkly. Řešit chce resort práce s ministerstvem zdravotnictví na pomezí sociální a zdravotní péče.

