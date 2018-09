Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve Švédsku pat, extrém moc neposílil

Po sečtení téměř všech hlasů odevzdaných v nedělních švédských parlamentních volbách těsně vede vládnoucí středolevý blok soc. dem., Levicové strany a Zelených, který získává 40,6 % hlasů.

Opoziční středopravou alianci podpořilo 40,3 % voličů. Posílila ultrapravicová nacionalistická protiimigrační strana Švédští demokraté, ale nakonec méně, než se čekalo - připsala si 17,6 % hlasů. Vyplývá to z předběžných oficiálních výsledků.

Účast ve volbách byla jako tradičně ve Švédsku vysoká, k volebním urnám přišlo u nás nemyslitelných 84,4 % oprávněných voličů. Doposud byly sečteny hlasy v 99,8 % okrsků. Započítat ale zbývá také zhruba 200 000 hlasů Švédů žijících v zahraničí, což se stane zítra - a tyto hlasy by ještě mohly pořadí mírně ovlivnit. Švédský tisk připomíná, že v minulosti švédští voliči v zahraničí volili převážně strany středopravého bloku. Ten by tak ještě mohl postoupit na 1. místo.

»Velkými vítězi těchto voleb jsme my. Získáme velký vliv na to, co se ve Švédsku v nadcházejících týdnech, měsících a letech bude dít,« zveličil výsledek šéf Švédských demokratů Jimmy Akesson. »Jsem připraven hovořit, spolupracovat a jednat se všemi stranami, ale zejména bych chtěl k jednání přizvat Ulfa Kristerssona,« dodal.

Šéf Švédských demokratů Jimmy Akesson. FOTO - wikimedia commons

Ulf Kristersson, předseda Umírněné koaliční strany a kandidát středopravé aliance na premiéra, ovšem zopakoval: »Během celé kampaně jsme se vyjadřovali jasně: Nebudeme vládnout se Švédskými demokraty ani s nimi nebudeme formování vlády projednávat.« Středopravá aliance zahrnuje Umírněnou koaliční stranu, Stranu středu, Liberály a Křesťanskodemokratickou stranu. Stejnou pozici zaujímá i levice.

Kristersson zároveň vyzval premiéra Stefana Löfvena k rezignaci, ten to ale odmítl. »Máme dva týdny, než zasedne parlament. Budu v klidu pokračovat v práci jako premiér, respektovat voliče a švédský volební systém,« řekl Löfven, jehož Švédská soc. dem. dělnická strana získala ve volebním klání 28,4 % hlasů, což je nejvíc ze všech jednotlivých stran.

Opozici naopak vyzval premiér k jednání o spolupráci. »Je jisté, že nikdo nezískal většinu. V takovém případě je přirozené zahájit spolupráci mezi bloky,« reagoval Löfven, jehož sociální demokraté utváří vítězný blok. Löfven podotkl, že volby se rovnají »pohřbu politiky bloků«, a apeloval na »morální odpovědnost« středopravé aliance.

V předvolební kampani oproti dřívějšku hrálo důležitější roli téma migrace. Nakonec ovšem až osmou nejdůležitější. I proto pravicoví ultras i dle médií nezískali tolik, kolik se čekalo. »Zdá se, že Švédsko odolalo nacionalistické horečce, kterou způsobila migrační krize v roce 2015. Krajní pravice posílila... ale nepodařilo se jí dostat očekávané procento hlasů,« napsal francouzský deník Le Monde. Naopak italský list La Repubblica upozornil, že Švédským demokratům se povedlo zvýšit svou popularitu navzdory dobrým ekonomickým ukazatelům Švédska v uplynulých letech.

Nastupuje poker

Evropský tisk hodnotí podle ČTK situaci tak, že vládnoucí sociální demokraté »unikli katastrofální porážce«, vzhledem k nerozhodnému výsledku se ale sestavování budoucí švédské vlády bude rovnat pokerové partii.

Komentář německého listu Der Spiegel nicméně popisuje zlepšující se náladu ve volebním štábu švédských sociálních demokratů s postupujícím nedělním večerem. »Zatímco kolem osmé hodiny, kdy se začaly objevovat první odhady výsledků, měli politici v rukou jen sklenice s vodou a džusem, o tři hodiny později se už nalévalo pivo a víno... Obávaná katastrofa ... nenastala,« napsal Der Spiegel.

(rj)