Ilustrační foto - wikimedia commons

Rusko proti sérii spiknutí Západu

Ruská armáda v neděli oznámila, že dvě americké stíhačky typu F-15 v sobotu shodily na vesnici v syrské provincii Dajr az-Zaur bomby s hořlavým bílým fosforem, což mezinárodní zákon zakazuje. Zda si bombardování vyžádalo oběti, dosud není jasné. Informovaly o tom ruské agentury TASS a RIA Novosti. Spojené státy toto obvinění odmítly.

Terčem amerického bombardování bylo městečko Hadžín, uvedl v prohlášení generál Vladimir Savčenko. »Nálety způsobily velké požáry a zatím zjišťujeme informace o možných mrtvých a zraněných,« doplnil. »Žádná z vojenských jednotek nasazených v oblasti není vybavena jakoukoli municí obsahující bílý fosfor,« kontroval mluvčí Pentagonu.

Teroristická organizace Islámský stát (IS) stále kontroluje části východosyrské provincie Dajr az-Zaur mezi Eufratem a iráckou hranicí. USA, na rozdíl od Ruska, v oblasti podporují právě teroristy.

Ukrajina s IS

Moskva rovněž zesílila útoky proti ukrajinskému vedení v souvislosti s atentátem na bývalého šéfa donbaských separatistů Alexandra Zacharčenka, který koncem srpna zahynul při atentátu v Doněcku. Agentura TASS s odvoláním na ruské tajné služby obvinila Kyjev ze spolupráce právě s Islámským státem při organizování teroristických útoků na území kontrolovaném proruskými povstalci.

Zacharčenko zahynul před deseti dny při explozi v jedné z doněckých restaurací. Při útoku zemřel i jeden z jeho ochránců a několik dalších lidí utrpělo zranění. Povstalci z atentátu obvinili ukrajinské záškodníky.

Agentura TASS s odvoláním na ruskou kontrarozvědku FSB oznámila, že na západě Ruska byl v neděli zatčen jistý Madžid Magomedov ze severokavkazského Dagestánu, který je bojovníkem IS. Na pokyn ukrajinské tajné služby SBU a ultrapravicových radikálů z Pravého sektoru připravoval vraždu dalšího z vedoucích politiků Doněcké lidové republiky. »Ukrajinské tajné služby verbují členy Islámského státu k likvidaci povstaleckých vůdců lidových republik,« uvedla v prohlášení FSB. Kyjev podle ní teroristům dodává zbraně, zajišťuje jim bezpečnost a poskytuje finanční prostředky.

Další divná nehoda

Pozoruhodné jsou také dvě nehody z Abcházie a Moldavska. V sobotu narazil z protisměru do vozu s premiérem Abcházie jiný vůz a předseda vlády Gennadij Gagulija nehodu nepřežil. V neděli pak moldavský prezident Igor Dodon utrpěl blíže neurčená zranění páteře v dopravní nehodě, při níž se jeho vůz srazil s nákladním autem. Sám proruský Dodon, jehož život údajně není ohrožen, označil nehodu za podivnou. Při cestě dlouhé prezidentské kolony z metropole Kišiněva do města Ungheni při hranicích s Rumunskem totiž narazil čelně právě do Dodonovy limuzíny protijedoucí nákladní automobil. Prezidentský vůz, v němž cestovali i další dva členové Dodonovy rodiny, podle ČTK po prudkém nárazu vyjel ze silnice a převrátil se...

(rj)