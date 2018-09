Debakl v Rostově! To už není normální

Čeští fotbalisté podlehli v přípravném utkání v Rusku 1:5 a utrpěli jeden ze dvou nejhorších debaklů v samostatné historii. O čtyři góly prohráli už jen v červnu s Austrálií (0:4). Čtvrtfinalisté nedávného mistrovství světa rozhodli na domácí půdě v Rostově na Donu třemi góly už v první půli, kdy se dvakrát trefil Alexej Ionov a jednou Anton Zabolotnyj. V 74. minutě snížil Tomáš Souček, ale poslední slovo měli Alexandr Jerochin a Dmitrij Poloz.

Reprezentanti nenapravili dojem po čtvrteční domácí porážce 1:2 s Ukrajinou v úvodním duelu nové soutěže Ligy národů a prohráli čtvrtý z letošních šesti zápasů. Pozice trenéra Karla Jarolíma je v ohrožení. V říjnu čekají reprezentaci další dva zápasy tříčlenné skupiny Ligy národů na Slovensku a poté na Ukrajině.

Jarolím oproti utkání s Ukrajinou udělal sedm změn v sestavě. Vrátil se k rozestavení se čtyřmi obránci a do středu defenzivy nasadil obvykle pravého beka Řezníka, který ale stejnou pozici už několikrát hrál v Plzni. V zahajovací jedenáctce kouč nasadil šest slávistů a do branky Koubka.

Rusové, kteří na rozdíl od českého celku startovali na letním světovém šampionátu na domácí půdě, rovněž pozměnili sestavu oproti pátečnímu vítěznému vstupu do Ligy národů v Turecku a nenasadili několik opor.

Sborná i tak v první půli dominovala a poprvé udeřila v osmé minutě. Češi zaspali při kolmici od Gazinského a Ionov sám před Koubkem nezaváhal. Rusové ve vyprodané aréně, kde se hrálo pět utkání světového šampionátu, kralovali a ve 24. minutě po další chybě hostů v defenzivě zvýšili vedení. Po nákopu od gólmana Luňova Řezník neodhadl odskok míče, nechal se přetlačit Zabolotným, který udělal kličku Koubkovi a poslal míč do sítě. Inkasované brance už nezabránil ani skluzující Kalas.

Za pět minut bylo s Čechy ještě hůře. Bořil ve vápně fauloval Zabolotného a Ionov s přehledem proměnil penaltu. Hosté zahrozili až v 41. minutě, kdy Hořava mířil vedle. Český tým vyrovnal nejhorší první poločas v historii, 0:3 v pauze prohrávali jen v roce 1994 v přípravě ve Švýcarsku.

Po přestávce mohl zvýšit Jerochin, ale sám před Koubkem selhal. Až po hodině hry měli první velkou šanci i hosté a gólmana Luňova zachránilo po Janktově hlavičce břevno.

Češi se trochu zvedli a nakonec se jim povedlo snížit, když si Souček v 74. minutě pohlídal ofsajdové postavení a dotlačil míč do sítě. Jenže za dalších pět minut se hlavou po rohu prosadil zcela nehlídaný Jerochin a v 83. minutě po akci do otevřené obrany přidal pátý gól střídající Poloz.

Karel Jarolím (trenér ČR): »Moc do řeči mi není. Hodně jsme jim ke gólům dopomohli, u všech prvních třech gólů jsme zaváhali a to určilo ráz utkání. Zaváhání, prohrané souboje, zbytečná ztráta před penaltou. Ve druhé půli jsme se do hry dostali, byly tam náznaky, nastřelené břevno, gól, chvíli to vypadalo, že to zkusíme korigovat, ale dostaneme gól ze standardky a po brejku a je to katastrofa. Mám z toho pachuť a je mi líto českých fanoušků. Výsledek změnám nahrává, ale teď se k tomu vyjadřovat nebudu. V nejbližších hodinách bude jasněji.«

Stanislav Čerčesov (trenér Ruska): »Začali jsme zápas, jak jsme chtěli, s velkým nasazením, tlakem a dali jsme tři góly. Pak jsme kvůli zbytečným chybám, které narušily naši hru, přenechali soupeři iniciativu. Hosté se díky tomu také dostali k nějakým útočným akcím. Chvíli jsme běhali bez míče. Ve druhém poločase jsme dostali hru pod kontrolu a přidali dva góly. Musím říct, že i náhradníci si vedli dobře. Když se hodně střídá, změní se obraz hry. My jsme střídat museli, protože hráči si stěžovali na křeče. Věděli jsme, proti komu hrajeme. Češi udělali hodně změn oproti předchozímu zápasu, ale my jsme věděli, co hrají, takže jsme byli připraveni na všechno.«

Tomáš Kalas (obránce ČR): »Těžko se to hodnotí. Nebudu na nikoho házet špínu, sám jsem na hřišti první poločas byl. Nemohu říct moc pozitivních věcí. Prvních 30 minut jsme je nechali hrát, jak kdyby se nic nedělo, a tři góly se pak těžko dohání. Obrana sice byla nová, ale nejsme tu poprvé, možná až na Řezňu (Radima Řezníka), který tu delší dobu nebyl. Změny se daly očekávat, jelikož se v přáteláku zkouší další hráči. Ale jsme pořád profesionálové a tohle by se stávat nemělo. Byli jsme dozadu špatní, oni nás potrestali ze tří šancí, které jsme jim darovali. Kdybychom byli důslední, tak by ani jeden z gólů nepadl.«

Jakub Jankto (záložník ČR): »Hráli jsme špatně, prvních 25 minut to byla totální katastrofa. Nevěděli jsme, jak hrát, ztráceli jsme míče, nebyli jsme důrazní, zaslouženě jsme prohrávali 0:3. Pak jsme se zvedli, byly tam šance, břevno, ale zas dostaneme absolutně zbytečný gól z rohu. Chybělo tam víc věcí. S Ukrajinou jsme měli štěstí, že soupeř šance nedával, dnes jim to tam padalo. Chyběli nám ostřílení hráči jako Mára Suchý či Vláďa Darida. Atmosféra v týmu není špatná, s klukama jsme v pohodě, ale když pak jdeme na zápas, tak mlčíme. My si na hřišti nic neřekneme, všichni jsme hodní, nikdo nepromluví, i to je jeden z problémů.«

Tomáš Koubek (brankář ČR): »Jak mi mohlo být, když se ve 30. minutě kouknete na tabuli a je to 0:3? Rozhodly individuální chyby, to se stane, já je také někdy dělám, ale dnes se staly tři a to se stávat nesmí. To dalo ráz zápasu. Oni byli ve vápně nekompromisní. Mrzí mě, že jsem dostal pět branek, protože to nechci. Je to pro nás zkušenost, protože nám Rusové ukázali, v jaké rychlosti se hraje evropský fotbal. Měli jsme motivaci a chuť ukázat, že není pravda, co se teď kolem nás děje. Ale rozdíl byl v sebevědomí. Druhým rozdílovým faktorem byla hra ve vápnech.«

Rusko - Česko 5:1 (3:0)

Branky: 8. a 29. z pen. Ionov, 24. Zabolotnyj, 79. Jerochin, 83. Poloz - 74. Souček. Rozhodčí: Aghajev - Zejnalov, Mammadov (všichni Ázerb.). ŽK: Bořil, Souček (oba ČR).

Rusko: Luňov - Fernandes (63. Smolnikov), Semjonov, Neustädter, Rauš (87. Sorochin) - Kuzjajev, Gazinskij (85. Kambolov) - Ionov (62. Zobnin), Jerochin, Čeryšev (81. Stockij) - Zabolotnyj (73. Poloz). Trenér: Čerčesov.

Česko: Koubek - Coufal, Řezník, Kalas (46. Brabec), Bořil - Souček - Jankto, Hušbauer (82. Trávník), Hořava (65. Sýkora), Zmrhal - Tecl (71. Krmenčík). Trenér: Jarolím.

(čtk)