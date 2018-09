Knóssos - část paláce v největší archeologické lokalitě z doby bronzové na Krétě.

Řecký ostrov Kréta, místo protikladů

Brusel nám určuje, kdy vzlétne letadlo. Ne, to jsem si nevymyslela. Po dlouhé době jsem se rozhodla, že si udělám dovolenou a odjedu někam daleko. Volba padla na Krétu, krásný ostrov, a tak se jelo, nebo spíš letělo. Natěšení jsme seděli v letadle, museli jsme ovšem čekat, až dostaneme pokyn z Bruselu, že můžeme vzlétnout, jak nás informoval kapitán. Brusel byl hodný, zdržel nás asi 20 minut, a tak se všech 200 cestujících dostalo do Héraklionu, hlavního města Kréty.

Následovala dvouhodinová jízda autobusem na jih ostrova, na krásné pobřeží a hotel Petra Mare. Kréta je místem protikladů. Na jedné straně moře, letoviska, pak následuje pahorkatina a nakonec hory až do výše 2500 metrů, to vše asi tak do středu ostrova a z druhé strany totéž. Stavby jsou nižší, bílé, mnoho olivovníků, téměř ke každému stromu vede hadice (Kréta má dostatek spodní vody), ve fóliovnících se pěstují rajčata, okurky, pálivé papričky, slaďoučké banány. Na druhém místě vévodí cestovní ruch.

Řekové jsou přátelští, vstřícní, ochotní, usměvaví, alespoň my jsme měli pocit, že jsme tam jediní a oni jsou tu pouze pro nás. Protože jsme tam byli v srpnu, turistická sezóna byla na vrcholu. V hotelovém komplexu bylo snad 500 dětí a pro ně bylo připraveno velké množství soutěží, atrakcí a nevadilo, že jsou různých národností. Dokázaly se domluvit, společně se bavily. Kdyby to tak bylo i u dospělých… Další pozoruhodností je, že psi a kočky jsou tam chránění, každé místo se o ně stará a všude jsme byli upozorňováni, abychom je nekrmili. Tato zvířata vycítí chvění země - zemětřesení jsou na ostrově častá - a rychle pak utíkají do hor, čímž upozorňují obyvatele, že se něco chystá.

Proslulé památky

Památky jsou samostatnou kapitolou. Řecko jimi proslulo, Kréta je na tom stejně a všichni jsou na svou historii náležitě pyšní. Však také většina hotelových komplexů má názvy podle řeckých bohů a hlavní město Kréty Héraklion se 170 000 obyvatel se jmenuje podle Hérakla. Měli jsme možnost vidět také vykopávky chrámového a palácového komplexu Knóssos, což je něco fantastického. Rozkládal se na ploše přes 22 000 metrů čtverečních a žilo zde až 15 000 lidí. Výzkum pokračuje stále a člověk žasne, co naši předkové před více než 4000 lety dokázali. Znali matematiku, chemii, fyziku, budovali závlahové systému, a my jsme si oprašovali znalosti z dějepisu, a jen jsme koukali. Zkrátka, dovolená to byla pěkná, přestože bylo horko, od moře foukal neustále vítr, kolem bylo hodně vody, takže jsme se osvěžovali a pochopitelně dobře jedli. Výborné saláty, různé druhy masa a vynikající zmrzlinu. Vadou na kráse byla pouze přeprava kufrů. Na cestě tam se mi ztratil, našel se až po dlouhé době. Na zpáteční cestě mi urazili zámek, vytrhli kolečka a zdeformovali kostru. Ale když vidím v televizi, jak zachází třeba pošta s balíky, není se čemu divit. Asi to tak mělo být, kdyby vše bylo jen dokonalé, zřejmě by to nebylo ono. Ale jinak - správná dovolená znamená na nic nemyslet a pouze odpočívat. A to se mi na Krétě podařilo.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ

FOTO – autorka