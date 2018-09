Ilustrační FOTO - Pixabay

Mohutné manévry na ruském Dálném východě

Ve východoasijské části Ruska začaly největší manévry ruských ozbrojených sil od konce studené války, do kterých bylo povoláno téměř 300 000 vojáků.

Do cvičení Východ 2018 se podle oficiální zprávy armádního velení zapojí i 36 000 tanků a obrněných vozidel, víc než tisíc letadel, vrtulníků a dronů a 80 bojových a pomocných plavidel. Manévry mají trvat týden.

Cvičení má prověřit bojeschopnost útvarů operujících ve východním a centrálním vojenském okruhu Ruska. Ministerstvo obrany chce procvičit koordinaci s loděmi Severní flotily, s výsadkovými jednotkami a dálkovým a dopravním armádním letectvem. Manévry řídí ministr obrany Sergej Šojgu, očekává se, že některým fázím cvičení bude přihlížet vrchní velitel ruských ozbrojených sil, prezident Vladimir Putin.

Vojenské cvičení má podle ministerské zprávy proběhnout ve dvou etapách. V první budou na Dálném východě rozmístěny jednotlivé skupiny vojsk a procvičena bude jejich součinnost. Ve druhé etapě mají jednotliví velitelé a jejich štáby prověřit řízení bojových operací, a to jak obranných, tak útočných. Moskva nicméně zdůrazňuje, že cvičení není namířeno proti žádnému konkrétnímu státu.

V průběhu manévrů se mají představit nejmodernější ruské zbraně včetně mezikontinentálních raket Iskander schopných nést jadernou nálož, tanků T-80 a T-90 nebo letounů Su-34 a Su-35. Na moři chtějí Rusové ukázat křižníky s raketami s plochou dráhou letu Kalibr, které se zapojily do operací ruské armády v Sýrii. Cvičit mají vojáci v pěti vojenských prostorech pěchoty a na dalších pěti cvičištích letectva a vojsk protivzdušné obrany. Manévry budou zasahovat i do Ochotského moře mezi Kamčatkou a Sachalinem a do Beringova moře nedaleko americké Aljašky. K cvičení byly přizvány i vojenské jednotky Číny a Mongolska.

Pořádání tak rozsáhlých manévrů je podle některých ruských komentátorů významným signálem do zahraničí, kde má demonstrovat operační schopnosti a sílu ruských zbraní v asijském prostoru. Mluvčí Severoatlantické aliance vojenské cvičení Východ 2018 označil za demonstraci síly.

(čtk)