Ilustrační FOTO - Haló noviny

O tom, co je protiústavní, může rozhodnout jen Ústavní soud

Tři týdny před volbami je politická situace v ČR vyhrocená a politické strany se nepředhánějí v představování svých programů, ale v tom, jak osočit toho druhého, případně mu zmenšit prostor. KSČM nic takového nedělá, ani dělat nebude.

Před novináři to ve Sněmovně zdůraznil předseda ÚV KSČM, místopředseda dolní komory Vojtěch Filip. Představil priority komunistů na zářijové schůzi, jde především o předlohy, které čeká druhé a závěrečné třetí čtení. Na prvním místě jmenoval novelu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, ve které jde o zdanění náhrad za nevydaný majetek, velmi často spíše dar. Filip připomněl, že určitou částku dostaly i církve, které se v ČR objevily až po roce 1989. Za co tedy měly dostat finanční náhrady? »Byli bychom rádi, aby návrh po projednání ve výborech prošel i Poslaneckou sněmovnou. Bude to komplikované, uvidíme, jak se k tomu postaví Senát. Ale jsem přesvědčen o tom, že hlasů se najde ve Sněmovně dostatek, jak ukázalo jednání ve výborech,« řekl novinářům Filip. Pokud někdo ve Sněmovně mluví o tom, že něco je protiústavní, měl by pro to mít podle Filipa nějaký důkaz. »Jinak to může vyslovit pouze Ústavní soud, nikoli kdokoli z nás,« dodal předseda komunistů.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda dolní komory Vojtěch Filip.

Druhým klíčovým bodem je pro KSČM na zářijové schůzi předloha o zrušení zákona o zákazu dodávek pro JE elektrárnu Búšehr. »Na setkání velvyslanců jsem nedávno hovořil s naším velvyslancem v Teheránu. Řekl, že tento návrh zákona je očekáván, protože by umožnil našim podnikům se na případné dostavbě jaderné elektrárny Búšehr podílet,« konstatoval Filip.

Už konečně jednejme o zločinech privatizace

Poslanci KSČM budou usilovat o to, aby Sněmovna už konečně na své schůzi jednala o zločinech privatizace z 90. let. Téma, navržené už před časem komunisty a nazvané Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992–1998, už dolní komora schválila, k jeho projednávání se však stále nedostala. »Jde o to připomenout podniky, které nebyly v průběhu 90. let zaplaceny. Vím, že tento bod s velkou chutí politické strany, které jsou za to zodpovědné, vyřazovaly z programu schůze. Doufám, že ho pevně zařadíme na příští týden,« dodal Filip.

Mezi své priority návrhů projednávaných v prvním čtení řadí KSČM novelu zákona o spotřebních daních. Jde o zachování současné úrovně vratky spotřební daně z nafty zemědělcům, kterou podepsali poslanci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD v čele s místopředsedou zemědělského výboru Pavlem Kováčikem (KSČM). Jde o prodloužení platnosti tzv. zelené nafty, která měla končit letos v prosinci.

V zorném úhlu pozornosti komunistů je i návrh poslanců KSČM v čele se Stanislavem Grospičem o zajištění právní pomoci. »V minulém volebním období se nám podařilo dospět do určitého stádia bezplatné právní pomoci, ne vše bylo splněno. A lidé, kteří nemají na drahou právní službu, žádají o rozšíření zákona tak, aby se jim právní pomoci dostalo,« uvedl Filip.

Komunistům záleží i na tom, aby ve Sněmovně prošel návrh ČSSD o zrušení karenční doby, tzn. aby nemocní dostávali nemocenskou i v prvních třech dnech marodění. Jde o dlouhodobě prosazované téma KSČM, se kterým tentokrát přišla dřív ČSSD. Filip řekl, že klub KSČM bude podporovat návrhy zákonů, které se týkají plnění vládního prohlášení – připomněl, že i zrušení karenční doby je jeho součástí.

»Nejsme vládní stranou, naše podpora se soustředila na vyjádření důvěry vládě. Teď už jsme pouze v době tolerance. Ta bude z naší strany jen v případě, že bude plněno vládní prohlášení v sedmi základních bodech, které jsme s hnutím ANO dohodli,« zdůraznil předseda komunistů.

Každá tolerance má svoje meze

»Žádná tolerance není absolutní a bezbřehá, každá má svoje meze, a i ta naše bude mít svoje meze,« doplnil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Nicméně v současné době se podle něj komunisté nehodlají zabývat předvolebními výroky, které padají na jejich adresu. »I v této době, kdy se mnozí chovají podle hesla ze staré písně: Píchni ho, řízni ho, pusť mu krev, tak upřednostňujeme práci na zákonech tak, jak jsme slíbili a tak, jak jsme také prosadili do vládního prohlášení,« vysvětlil Kováčik.

Kováčik avizoval podporu svého klubu pro prodloužení lhůty pro předložení zprávy vyšetřovací komise k OKD, kterou Sněmovna později schválila. Komise může předložit své závěry až na jaře 2019, místo letošního podzimu. »Je tam určitý vývoj situace a rádi bychom se dozvěděli co nejúplněji a co nejhlouběji, co a jak komise vyšetřila,« řekl. Komise má prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Zaměřuje se také na snížení základního jmění OKD ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem zkoumání je i plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnost státních úřadů a osob.

(ku, jad)