Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci podpořili zelenou naftu

Návrh na zachování současné úrovně vratky spotřební daně z nafty zemědělcům, tzv. zelené nafty, Sněmovna podpořila v úvodním kole projednávání. Pod předlohou jsou podepsaní poslanci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD v čele s místopředsedou zemědělského výboru Pavlem Kováčikem.

Předkladatelé chtěli, aby Sněmovna jejich návrh schválila ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Tento návrh ale vetovaly kluby ODS, STAN, Pirátů a TOP 09. Předloha také odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla Veronika Vrecionová (ODS). Poslanci však zkrátili lhůtu na projednání ve výborech na 30 místo obvyklých 60 dnů. Normou se nyní budou zabývat sněmovní výbory – rozpočtový a zemědělský. Kováčik věří, že navzdory vetu se podaří normu projednat včas. »Ještě stále se může stát, že účinnost té změny zákona bude do konce tohoto roku tak, aby zemědělci nepřišli o významnou podporu, která posiluje jejich konkurenceschopnost v Evropské unii,« řekl novinářům.

Podpora zemědělců prostřednictvím slevy na spotřební dani z motorové nafty podle dosavadní úpravy v prosinci skončí. »Tím, že by skončila podpora prostřednictvím zelené nafty, vystavila by zemědělce nejen produkující rostlinné produkty nebo komodity, ale i živočišnou výrobu, lesáky a další do konkurenčně velmi znevýhodněného postavení, což si při dlouhodobě problematickém stavu zemědělství nemůžeme nadále dovolit,« řekl Kováčik při obhajobě návrhu, který zachovává současnou úroveň vratky i po 1. lednu 2019.

S návrhem přišli předkladatelé proto, aby pomohli udržet či podpořit počty hospodářských zvířat. Argumentují tím, že nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkových hnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Důsledkem je eroze půdy a lokální záplavy.

Podpořit i pěstitele plodin s protierozním účinkem

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) avizoval, že předloží pozměňovací návrh na podporu zemědělců, kteří pěstují plodiny vhodné pro zadržení vody v krajině a plodiny s protierozním účinkem. Hovořil například o ovocných sadech nebo cukrové řepě.

Proti zelené naftě vystoupila Veronika Vrecionová, podle níž tento institut nefunguje a nepomohl řešit ekonomické problémy zemědělců. Označila tento systém za nesystémový a nesmyslný.

Zatímco nyní je vratka části spotřební daně odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, od příštího roku se má podle platného zákona sjednotit na 4,38 Kč na litr nafty. Novela zákona z roku 2016 rozšířila zelenou naftu na živočišnou výrobu, do té doby se vztahovala pouze na rostlinnou. Nyní ji mohou využívat i rybníkáři a firmy v lesním hospodářství. Od poloviny roku 2017 začalo platit, že vratka daně se odstupňuje podle intenzity chovu zvířat. Nejméně dostávají firmy bez živočišné výroby, s vyšším poměrem živočišné výroby roste i vratka. Tento způsob vracení daně chtějí poslanci zachovat i od příštího roku.

Ministerstvo financí považuje odhad dopadů na státní rozpočet, jak ho vyčíslili předkladatelé, za podhodnocený. Podle poslanců představuje 250 mil. Kč, podle ministerstva to může být až 900 milionů proti situaci, která má od příštího ledna nastat. S návrhem se naopak ztotožnilo ministerstvo zemědělství. Udržení současné podpory je podle něj žádoucí hlavně s ohledem na výkyvy výkupních cen pro chovatele. Návrh podle něj podpoří udržení dosavadního počtu chovaných hospodářských zvířat.

(jad, ku)