Ilustrační FOTO - pixabay

Odbory chtějí zkrátit pracovní dobu

ČR má takovou délku roční pracovní doby, jaká byla ve vyspělých evropských zemích v 70. letech minulého století. Češi za rok odpracují v průměru přibližně o 400 hodin víc než jejich němečtí kolegové. Odbory budou proto prosazovat zkrácení pracovní doby.

»Není důvod, abychom měli tak dlouhou pracovní dobu,« uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Před sto lety trvala roční pracovní doba zhruba 2400 až 2600 hodin. V roce 1973 se rozvinuté státy dostaly na čas kolem 1700 hodin. Češi za předloňský rok odpracovali podle Středuly v průměru celkem 1770 hodin, Němci 1363 hodin. »Čeští zaměstnanci proti německým zaměstnancům za čtyřicet let kariéry odpracují o devět let víc, proti dánským a nizozemským o osm let víc, proti francouzským o šest let a belgickým o pět let,« řekl předák ČMKOS.

Odbory poukazují na to, že čím je delší pracovní doba, tím je menší ohodnocení práce a výdělky. Budou usilovat o to, aby se doba v práci zkrátila denně o půl hodiny za zachování mzdy, a to zhruba do tří až pěti let. »Náš cíl je zřejmý - kratší pracovní doba a lépe ohodnocená práce. Nikomu to neublíží,« uvedl Středula.

Komunisté se zkrácením týdenní pracovní doby problém nemají. Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip připomněl, že KSČM takový návrh již předkládala, přičemž vycházela z modelu, který byl vyzkoušen ve Francii a je zkoušen i v jiných státech Evropy, a to je 35hodinový pracovní týden. »Zkrácení o půl hodiny vnímáme jako první krok, nemáme problém o tom dále jednat jak s odbory, tak s vládou, se zaměstnaneckými svazy případně s Hospodářskou komorou,« řekl Filip novinářům.

Komunisté jsou podle něj připraveni jednat i o pátém týdnu dovolené, tento požadavek je ale podle Filipa předložen v termínu, který umožňuje o tom jednat nejdříve pro rok 2020. »Rozbor ekonomických podmínek jistě zabere nějakou dobu a i stát by se na to musel připravit v rámci státního rozpočtu, což není pro rok 2019 možné,« vysvětlil Filip.

(ste, jad)