Ilustrační FOTO - Pixabay

Brněnští tzv. kreativci děsí soudné lidi

Málo využitý chátrající rozlehlý areál budov v Brně v ulici Cejl býval od dob Rakouska-Uherska věznice po dobu trvání mnoha politických režimů. Tato káznice se má z rozhodnutí městského zastupitelstva předat kreativním umělcům, kteří z ní vytvoří prý něco…

Dvaatřicetiletý komunistický brněnský zastupitel Jiří Hráček na tiskové konferenci zdůraznil, že komunisté, lidovci a další členové městské samosprávy mají obavu z předání areálu bývalé věznice pseudoumělcům, kteří pietní místa mohou pošlapat a zdevastovat. Ukázali to už v létě např. pseudokulturou typu Naše násilí - vaše násilí, kdy na brněnském divadelním jevišti Kristus znásilnil muslimku a obnažená herečka si vytáhla ze svého přirození českou státní vlajku. »Vším možným a nemožným, co koho napadne, mohou tito vyznavači mj. politického hnutí Žít Brno pošlapat v někdejší káznici na Cejlu a znesvětit odkaz i bojovníků za svobodu a demokracii, které tam zabili za druhé světové války němečtí a čeští fašisté a nacisté,« podtrhl J. Hráček a pokračoval: »Když vidím, co si představuje pod pojmem ‚kultura‘ náměstek brněnského primátora pro kulturu Matěj Hollan (za hnutí Žít Brno), jsem z toho já osobně, i lidé, kteří mají ještě trochu vkusu, zděšen! Jsme šokováni tím, jakou uměleckou ‚zdatnost‘ předvádějí tito kreativci na veřejnosti za vydatné podpory brněnského magistrátu.«

Zastupitel Hráček k tomu poukázal na to, co se děje venku před areálem věznice v ulici Cejl a v jiných brněnských ulicích, kde tzv. zelení aktivisté a ekologové prosazují jen své zájmy bez ohledu na ostatní účastníky pěšího přesunu a silniční dopravy. »Všude v Brně chtějí udělat také z chodníků a silnic cyklostezky. Přitom sami ohrožují bezpečnost chodců, bezpečnost veřejné i osobní dopravy svým bezohledným chováním a nerespektováním dopravní legislativy. Když se stane nehoda, protestují a demonstrují vůči tomu, že někdo srazil cyklistu, přičemž sami ohrožují sebe i jiné,« posteskl si kandidát na příštího brněnského zastupitele Hráček.

(vž)