Ilustrační FOTO - Pixabay

V Číně rozvážejí zboží »žlutí koníci«

Jsou připraveni nahradit doručovatele z masa a kostí. V Číně začínají malí roboti na kolečkách, vybavení GPS, kamerami a radary, roznášet balíčky a jídlo, píše agentura AFP.

V Pekingu tito krychloví roboti, žlutí a černí, jejichž rozměry se blíží malé pračce, projíždějí již několik dní alejemi rezidenční čtvrti Kafka. Kolemjdoucí je s údivem pozorují. Rychlostí asi tří kilometrů za hodinu roznášejí nápoje, ovoce nebo chipsy z blízké samoobsluhy.

»Jejich slabinou je to, že nemohou doručit zboží až ke dveřím jako lidští dodavatelé,« říká jedna zákaznice, která právě obdržela sáček s oříšky v této čtvrti na východním předměstí čínské metropole. »Je to však praktické. Robot donese objednávku poměrně rychle,« dodává.

Jak to funguje? Prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu si spotřebitel vybere produkty, které chce doručit, uvede adresu a zaplatí. Zaměstnanec obchodu dá zboží do robota, který za tři až čtyři minuty dorazí k budovám ležícím ve vzdálenosti asi 200 metrů. Adresát jen klikne, aby se kufřík otevřel a bylo možné z něj odebrat objednávku.

V Číně, největším světovém trhu internetového obchodu, nakupuje 52 procent obyvatel pomocí chytrého telefonu nejméně jednou týdně, zatímco jinde ve světě to je jen 14 %. Čína zažívá mimořádný rozkvět nakupování přes mobil, které tu je mnohem více rozšířené než na Západě.

Číňané jen kliknou na chytrý telefon a obchody jim dodají až do domu, někdy ještě téhož dne, nejrůznější zboží: oblečení, elektroniku, toaletní papír, ale také potraviny od avokád po steaky přes zmrazené krevety.

»Dnes se v Číně denně dodává 100 milionů balíčků. V budoucnu by to měla být miliarda,« zdůrazňuje Liou Č'-jung, generální ředitel a zakladatel firmy Zhen Robotics, která vyrábí tyto roboty, přezdívané »žlutí koníci«.

»V budoucnu bude nedostatek doručovatelů. Budeme tedy potřebovat více a více robotů, abychom vyplnili mezeru. A také abychom snížili náklady,« říká.

Žlutí koníci mají šest koleček, jsou vysocí asi jeden metr a váží 30 kilogramů. Teoreticky mohou vyvinout rychlost až 12 kilometrů za hodinu a mohou fungovat ve dne v noci.

Jsou vybaveni čtyřmi kamerami, radarem a laserovým systémem teledetekce, aby se mohli vyhýbat chodcům a překážkám. Zatím se s nimi roboti příliš nesetkávají: pohybují se po širokém chodníku rezidenční čtvrti, uzavřené zóny, kde nejezdí žádná auta.

Jak zabránit tomu, aby se robot nestal obětí vandalů nebo nebyl ukraden? »S GPS můžeme sledovat jejich trasu, jejich kamery natáčejí okolí a robot může vyslat poplašný signál. A co by s ním zloděj dělal? Jak by ho prodal?« ujišťuje Liou Č'-jung.

Mají tito roboti budoucnost? Podle Šao Čung-lina, bývalého zástupce generálního tajemníka čínského sdružení pro expresní dodávky, mohou být užiteční na malé vzdálenosti. »Není však jisté, že by to mohlo být řešení ve velkém měřítku na poslední kilometr dodávky. Zákazník totiž musí sejít k domovním dveřím, aby si balíček převzal. A náklady jsou vysoké: nákup a údržba robotů, provozní náklady atd,« dodává.

Zhen Robotics ujišťuje, že náklady na technický provoz robotů budou časem klesat. A že jeho žlutý koník bude brzy umět na dálku stisknout tlačítko u výtahu, aby dodal zboží až ke dveřím zákazníka.

(ici)