Do zrušení karenční doby se Babišovi nechce

Vláda se bez reálného výsledku hádala o zrušení karenční doby. Andrej Babiš (ANO) už nechce bod programového prohlášení vlády splnit bez podmínek. Žádá, aby před zrušením karenční doby již fungovala elektronická neschopenka. Tento projekt ale uvázl na mělčině.

Obnovení proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci prosazuje ČSSD. Kabinet se v programovém prohlášení zavázal, že od pololetí příštího roku proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci ve výši 60 procent základu příjmu obnoví. Několik poslanců ANO se proti tomuto návrhu minulý týden postavilo ve sněmovním hospodářském výboru.

Část zasedání kabinetu se podle předsedy vlády tudíž proměnila »v malé koaliční jednání«, přiznal premiér. »Domluvili jsme se, že alespoň ta první část, kdy lékař vystaví neschopenku, by měla být elektronicky, aby se to zaměstnavatel dozvěděl,« uvedl Babiš. Debata se podle něj vede i o kompenzacích pro zaměstnavatele, které by mohly mít podobu slevy 0,2 procenta na zdravotním pojištění, což by znamenalo zhruba 3,5 miliardy korun.

Sociálním demokratům se však Babišova podmínka moc nelíbí. »E-neschopeka jako projekt je zásadně zpožděn mou předchůdkyní za ANO. Jsou to dvě věci, které spolu nesouvisejí,« uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Dovede si prý představit, že e-neschopenka by mohla být spuštěna nejdříve k 1. lednu 2020. A se zrušením karenční doby tak dlouho sociální demokraté čekat nechtějí. Domnívají se, že Babiš chce slib daný v programovém prohlášení vlády porušit.

Podle Babiše o kličkování před závazkem karenční dobu zrušit nejde. »Byla to podmínka vzniku vlády. My to podepsali a plnit to budeme,« řekl.

KSČM zrušení karenční doby dlouhodobě prosazuje. »Je to zásadní podpora zaměstnancům,« vysvětlila stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová. KSČM podle Aulické Jírovcové nesouhlasí ani s podmiňováním e-neschopenkou, ani navrhovanými kompenzacemi pro zaměstnavatele. Podobně se vyjádřila i stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Ta připomněla, že ANO zrušení karenční doby blokuje dlouhodobě a že zcela čisté svědomí nemají ani sociální demokraté. »Zákon o zrušení karenční lhůty předložila KSČM již v lednu 2015. Sněmovní mašinérií procházel pouze přes tzv. opoziční okénka, která jsme si na tehdejší koalici ČSSD, ANO a KDU–ČSL doslova vydupali. Přitom zrušení karenční lhůty bylo součástí jejich vlastního vládního programového prohlášení! Nakonec byl tento návrh KSČM definitivně zamítnut v září 2016 hlasy ANO, TOP 09, ODS a KDU–ČSL a bohužel ho nepodpořili také čtyři poslanci ČSSD,« připomněla Marková. Podle ní jsou tři neproplácené dni nemoci »ostudnou relikvií Topolánkova úsporného balíčku«.

Karenční doba však nebyla jediným sporným tématem na vládě. Vášnivá diskuse prý proběhla i o zákoně o státní službě a insolvencích.

(ste)