Omezit upíří praxi spekulantů

Restaurace kapitalismu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku probíhala od počátku 90. let 20. století ve stylu velkého rozkrádání a promrhávání národního majetku, překotného rozdávání všeho, co se dalo urvat rychle a hned. Vyvolení velcí zlatokopové typu Viktora Koženého či Zdeňka Bakaly, kmotři ODS, restituenti typu Karla Schwarzenberga na úkor podvedených dolních deseti milionů neuvěřitelně zbohatli. Vyrabování a zničení mnoha významných podniků přitom výrazně napomohl trik s kupónovou privatizací a státem nehlídanými privatizačními fondy, který směle snese srovnání s podvodnou hrou zvanou skořápky. Velmi viditelnou, státem dlouho tolerovanou nebo přímo podporovanou zlodějnou se za vlád vedených ODS a poté i ČSSD stalo tunelování bank a kampeliček a dotovaný výprodej bankovního sektoru do cizích rukou. Souběžně s tím vším, zprvu zcela nenápadně, začínal stát i obce ztrácet cenné vodní zdroje. Dalším mimořádně výnosným zdrojem zisku se pro nenasytné kšeftsmany stávaly spekulace s bydlením.

Co bylo jednorázově rozkradeno a rozdáno stranickým sponzorům, kmotrům i nejrůznějším klientelistickým mafiím, nevratně poškodilo občany a český stát. Dnes ODS, TOP 09 a další zainteresovaní zuřivě usilují o promlčení všech starých privatizačních zločinů a kladou odpor jakýmkoli pokusům o důslednější přezkum původu a případnou konfiskaci v minulosti nelegálně nabytých majetků. Vedle starých velkých rozkrádaček a podvodů ale aktuálně právě v oblasti hospodaření s vodou a v oblasti bydlení tunelování rozpočtu státu, krajů, obcí a peněženek občanů pokračuje.

Na zisky z vodného a stočného se vrhli chytří a vlivní privatizátoři, ztráty pak jdou k tíži státu i obcí a promítají se do vysokých cen, které platí spotřebitelé. Obdobně se zlatokopům, práskaným politikům a neodpovědným či zkorumpovaným úředníkům státu a veřejné správy podařilo udělat skvělý kšeft z bydlení. Značná část bytového fondu státu, obcí a měst byla privatizována. Mnoho bytů se v té souvislosti dostalo do rukou spekulantů. Obecně známá je kauza 45 tisíc bytů věnovaných vládami (opět vedenými ODS a ČSSD) pod záminkou privatizace Ostravsko-karvinských dolů podivné firmě Karbon Invest a potažmo partě Z. Bakaly.

Za horentní, nemravný růst cen nájemného, bydlení a stavebních prací pochopitelně nenesou odpovědnost jen ti, kdo si jako Z. Bakala a mnozí další chtějí na občanech českého státu drze a sprostě a velmi snadno vydělat. Požadovat po spekulantech a nenasytných zbohatlících odpovědné a slušné chování by bylo bláhové. To, že soud připustil, že Z. Bakalu lze nazvat gaunerem, podvedeným desetitisícům nájemníků bytů OKD, kteří platí vysoké nájmy, sotva pomůže. Odpovědnost za krizové situace v oblasti bydlení a za prudké zvyšování cen bydlení, bytů a stavebních prací nesou ti, kdo takové poměry cíleně vytvořili a dále udržují. Zejména pravice v čele s ODS tlačila stát a obce do toho, aby se bezhlavě zbavovaly svého bytového fondu. Sociální demokraté pak přilili do ohně podporou skokového uvolnění výše regulovaných nájmů. Obojí samozřejmě bez zahájení výstavby cenově dostupného bydlení – prostředky z privatizace státních a obecních bytů a následně z nemravně vysokých nájmů nešly a nejdou v odpovídajících objemech do výstavby bytů nových, ale utrácejí se na jiné účely.

Dnes jsou statisíce rodin rukojmími spekulantů s byty, statisíce oběťmi bank a lichvářů těžících z hypoték a půjček. Statisíce jsou obětí firem, které neúnosně zvedají ceny stavebních prací a bydlení s cílem maximalizovat zisk. Kožený zmizel na Bahamy, Bakala získal švýcarské občanství, banky valem přešly do rukou zahraničních vlastníků. Podmínky, které umožňují vysávat občany České republiky a spekulantům a zlatokopům zajišťují nikoli přiměřené, ale nemravně vysoké zisky, trvají. Mimo jiné a zejména se tak děje prostřednictvím vodného, stočného, nemravných nájmů a cen bytů a domů i formou lichvářských úroků z půjček a hypoték.

Občanům chtějí namluvit, že současná ekonomika při všem technologickém pokroku a růstu produktivity nedokáže zajistit bydlení levněji, ale naopak je nabízí stále dráže a dráže, než tomu bylo před deseti, dvaceti, třiceti lety. Podstata triku s neustálým neúměrným zvyšováním cen vody a bydlení je zřejmá. Jde o způsob, jak účinně a dlouhodobě oškubávat ty, kdo se bez těchto základních životních potřeb neobejdou. Změnit takový doslova vyděračský systém, to vyžaduje změnit politiku státu, krajů, obcí a měst. Omezit zisky žab sedících na vodě, vrátit vodu občanům a obcím, omezit upíří praxi bank, firem a spekulantů s bydlením.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)