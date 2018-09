Chameleon není náš vzor

Neměňme své postoje. Chceme řešit problémy běžného života. Každý řeší své potíže, ale i nás může postihnout nemoc, budeme potřebovat lékaře, hasiče a policisty, a proto je podporujeme. Je třeba zastavit toky peněz do daňových rájů a zlepšit podmínky života pro seniory, matky samoživitelky a hendikepované.

Zásadně nesouhlasíme s podporou imigrantů. Agrese a terorismus je nebezpečně blízko našich hranic. Trváme na zdanění církevních restitucí, i když předseda KDU–ČSL protestuje. Bělobrádkovo pochlebování sudetským Němcům vadí mnohým lidem. O to víc je nepochopitelné, že na webových stránkách si senátor Petr Vícha (ČSSD) zveřejnil podporu KDU–ČSL a STAN při své současné kandidatuře do senátních i komunálních voleb. Já a jen já, a to i za cenu převlékání kabátů. I tak se dá hodnotit Petr Vícha. Program KSČM pro podzimní volby je reálný a prospěšný všem.

Emil PERNICA, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města Blanska