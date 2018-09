Dalších tisíc pět set vojáků a souvislosti

Nová informace z konce minulého týdne sdělená mainstreamovými médii jakoby mimochodem nás měla uklidnit. Prý do Evropy bude vysláno dalších jeden tisíc pět set amerických vojáků, kteří za svou základnu zvolí Bavorsko. Budou vyzbrojeni nejmodernější technikou a hlavně… budou nás chránit. Ruská rozpínavost, jak jsme se dozvěděli z jedné české televize, dostane další ránu. Člověk se maně zeptá, zda nedávné antiruské vystoupení britské premiérky Mayové nemá s tímto přísunem nějakou souvislost. A co bude dál?

Napětí krok za krokem vzrůstá. Propaganda Západu je stále zuřivější. Destabilizují se Spojeným státům nepohodlné režimy. Místní opozice, která je napojená na USA, proti politikům, kteří jsou Američanům nepohodlní, konají tábory, mítinky, demonstrace. Jsou pod rouškou svobody slova uráženi, dehonestováni. Leccos řídí dokonce přímo americké ambasády. Svět má, podle těchto představ, jít jedinou »správnou cestou«, tj. podřídit se zájmům Spojených států. Proto vojenské mise států, které se podřídily, jsou v různých oblastech světa, aby zde zajistily »skutečnou svobodu«, tedy svobodu pro globalizované firmy a pro ty, kteří jsou povolní americkým zájmům. Mnoho prostředků se věnuje na propagandu, aby voliči si neuvědomili stupeň manipulace. Týká se to i nás, bohužel.

Oněch tisíc pět set amerických vojáků, kteří se mají rozmístit v Bavorsku, přijede i se svými rodinami. Další malé americké město vznikne na dohled od našich hranic. Budou se jistě přesunovat přes nás na všelijaká vojenská cvičení, jež mají být hrozbou pro Rusko a psychologicky působit na obyvatelstvo Evropy, včetně Ruska. Zatím nejde o válku, ale každé shromažďování většího počtu vojsk na jednom místě znamenalo v minulosti vojenský konflikt. Jen to, že Rusko je i vojensky silné, že by neváhalo se bránit a nějaká »blesková válka« proti takové mocnosti, jakou Rusko je, je v dnešních dobách jen přání z oblasti snů. Nejde totiž o Irák, o Libyi, ale o zemi, která je na obranu připravena a má dostatek sil odpovědět na zákeřný útok.

Zatím je to hra nervů a mrhání světovými ekonomickými zdroji, jde o tanec nad propastí. Mír prý, podle Spojených států, zajišťuje množství amerických vojáků rozmístěných ve všech kontinentech. Jenže právě v tom je nebezpečí. Kdekoliv může vzplanout lokální válka a do každé z nich jsou Američané zapleteni. Svět s tím má své zkušenosti. Naštěstí u jejich hlavních protivníků, za něž pokládají Rusko a Čínu mající také své zájmy, převažuje klid. Zatím. Ale jestliže i tam někdy budou vládnout Trumpové, pak se máme na co těšit.

Milan ŠPÁS, místopředseda OV KSČM Hradec Králové