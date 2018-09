Ilustrační FOTO - Pixabay

Ostravská KSČM se chce »poprat o bednu«

Ostravští komunisté budou považovat za úspěch, pokud v říjnu zlepší svůj výsledek z předchozích komunálních voleb.

Zástupci KSČM to řekli na tiskové konferenci. V současnosti mají komunisté v pětapadesátičlenném zastupitelstvu deset křesel, o čtyři roky dříve měli osm mandátů. »Zlepšení volebního výsledku z deseti na patnáct by byl ideální stav,« řekl dlouholetý ostravský zastupitel a dvojka letošní kandidátky Josef Babka. Lídr komunistů, starosta obvodu Michálkovice Martin Juroška, pevně věří, že se KSČM »popere o umístění na bedně«, tedy do třetího místa.

Spolupracovat by komunisté chtěli se všemi, kteří chtějí posouvat Ostravu kupředu. »Jsme schopni spolupracovat s těmi, se kterými najdeme shodu, že naše volební priority budou vedením města realizovány,« řekl Juroška.

Současná koalice ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL podle komunistů zbytečně hromadila finanční prostředky a málo město rozvíjela. »Stávající volební období hodnotíme jako období, kdy vedení města přešlapovalo na místě a neřešilo podstatné problémy, které Ostrava má,« poznamenal Juroška.

K volebním prioritám KSČM patří rozvíjení dostupného obecního bydlení, řešení problému sociálně vyloučených lokalit, zvýšení počtu míst v domovech důchodců, zvýšení bezpečnosti nebo rozvoj infrastruktury pro volný čas, jako je stavba krytého akvaparku a hobby parků pro rodiny s dětmi. Komunisté mají v okrese Ostrava-město kandidátky v 23 obcích a městech, včetně ostravského magistrátu a většiny obvodů.

»Podporujeme systém Park & Ride, podporujeme navýšení kapacit na sídlištích i výstavbu parkovacích domů. Důležitá je i preference městské hromadné dopravy. S cenou roční jízdenky by se mělo jít výrazně dolů,« řekl mj. Juroška na úterní debatě kandidátů na primátora v kulturním centru Cooltour (na snímku vlevo).

(cik)