Místo Luly do boje Haddad s d'Ávilou

Brazilský levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva již není prezidentským kandidátem své Strany pracujících (PT). Hlavní levicová strana jej v úterý v souladu s kontroverzním nařízením soudu oficiálně nahradila dosavadním viceprezidentským kandidátem Fernandem Haddadem. Na Twitteru to oznámilo vedení PT. Haddadovou viceprezidentkou v případě jeho zvolení bude původní komunistická kandidátka na prezidenta Manuela d'Ávila.

Bývalý starosta nejlidnatějšího brazilského města Sao Paulo a někdejší ministr školství Haddad je ovšem daleko méně známý než populární Lula, který byl dlouhodobě jasně v čele předvolebních průzkumů. Soud však někdejší hlavě státu, která Brazílii vedla v letech 2003-10, zakázal kandidovat poté, co byla účelově odsouzena za smyšlenou korupci k 12 letům vězení.

PT však dosud odmítala Lulovo jméno z kandidátky stáhnout a doufala v úspěšné odvolání. Poté, co jí soud zakázal další propagaci uvězněného politika pod hrozbou úplného vyloučení z předvolební kampaně v médiích, rozhodla se strana podřídit.

Lula je Haddad, Haddad je Lula

Osmapadesátiletý ekonom libanonského původu Haddad vstupuje do kampaně méně než měsíc před volbami, které proběhnou 7. října. Podle analytiků se strana bude tuto nevýhodu snažit smazat maximálním spojováním jeho jména s Lulou. Tomu odpovídalo i úterní formální pověření Haddada kandidaturou, které učinil Lula v dopise z vězení. »Fernando Haddad bude vládnout s Lulou. Lula je Haddad, Haddad je Lula,« řekl podle agentury AFP senátor PT Lindbergh Farias, který voličům exprezidentův dopis prezentoval.

Při Lulově neúčasti je podle průzkumů hlavním favoritem prvního kola voleb krajně pravicový kandidát Jair Bolsonaro, jemuž sice vážné zranění po útoku nožem na mítinku z minulého týdne zřejmě znemožní osobně zasahovat do kampaně, ale o to větší sympatie po atentátu zase získá. Haddad v průzkumech ztrácí, PT však podle ČTK doufá, že by se díky spojení s Lulou mohl dostat do druhého kola.

(rj)