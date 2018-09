Proti fašistickým diktaturám

Jako apel, aby se nikdy nic podobného, jako byl nástup fašistické diktatury Augusto Pinocheta v Chile 11. září 1973 (45. výročí) a období teroru, nestalo kdekoli na světě, vyzněla nevelká akce u pražské sochy osobnosti symbolizující pokrokové Chile, básníka a politika Pabla Nerudy (1904-1973).

Jak uvedla Andrea Cerqueirová z Levé perspektivy, sociální programy, jež umožňují všem vrstvám společnosti žít v důstojných podmínkách, i dodržování lidských práv se vzájemně nevylučují, ba naopak. Právě o to usilovala levicová vláda chilského prezidenta Salvadora Allendeho (1908-1973). Při vzpomínce na Nerudu, chilského nositele Nobelovy ceny za literaturu, jenž zemřel po krvavém vítězství junty, varovala, že například v Brazílii může v tamních nadcházejících prezidentských volbách vyhrát »kandidát pevné ruky«.

»Mysleli jsme si, že se situace v Chile vyvine dobře,« uvedla pamětnice a znalkyně Latinské Ameriky Milada Sigmundová. Po fašistickém puči, který si vyžádal tisíce zabitých a bezpočet vězněných a mučených, odešlo mnoho čestných levicových lidí do zahraniční emigrace, mj. do Československa. Na zásahy amerických tajných služeb a americké vlády do vývoje v Chile, když vláda USA podpořila fašistický převrat proti legitimní chilské vládě a prezidentovi Allendemu, upozornil Ondřej Kazík z Komunistického svazu mládeže. »Vraždy v Doněcké lidové republice, pokusy o atentát na venezuelského prezidenta Madura či faktický převrat v Brazílii« podle něho dokládají, že snahy zabránit hrubým násilím vůli lidu jsou stále na denním pořádku. Kazík také připomněl osobnost chilského zpěváka a básníka, komunisty Víctora Jary, jenž na stadionu v Santiago de Chile (stadion nyní nese jeho jméno), těsně předtím, než byl svými mučiteli brutálně zmrzačen a 16. září 1973 zabit, složil svou poslední báseň, v níž se vyznává »pro co jsem žil a cítil, brzy rozkvete«.

(mh)

