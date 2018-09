FOTO - wikimedia commons

Extrémně sledované plénum EP plné napětí

Jednotná Evropská unie jako silný a aktivní mezinárodní hráč v bezpečnostní i ekonomické oblasti, schopná zajistit bezpečí svým občanům. S takovou představou budoucnosti EU i s určitými konkrétními návrhy cesty k ní europoslance ve svém vystoupení seznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Pro Junckera to byl v roli předsedy komise poslední výroční projev o stavu Evropské unie před volbami do europarlamentu v květnu příštího roku. Někdejší lucemburský premiér se však nevěnoval bilancování práce své komise, nabídl naopak několik konkrétních iniciativ, které by podle jeho názoru bylo dobré ještě do eurovoleb realizovat.

Vystoupení sklidilo pochvalu od lídrů klíčových europoslaneckých klubů, ale i kritiku od polských konzervativců a dalších euroskeptiků. Jiným europoslancům, včetně některých z ČR, chyběl »realistický pohled« na to, co se Junckerově komisi nepovedlo. A ne všichni uvítali některé předložené konkrétní návrhy. V tomto směru docházelo k rozdílným hlasováním i v rámci jednotlivých frakcí, včetně levicové GUE/NGL.

Juncker představu silnější role EU ve světě, který aktivní Evropu ve stávající situaci potřebuje, podpořil návrhem na posílení mezinárodní role eura a prohloubení měnové unie. Jednotná Evropa a její společný trh je podle něj významnou hospodářskou silou. Šéf komise se vyslovil pro rozsáhlé a rovnoprávné partnerství s Afrikou, na kterou není možné hledět jen jako na příjemce evropské charity (jako doposud). »Musíme se na náš vztah přestat dívat prizmatem rozvojové pomoci. Takový přístup není jen neadekvátní, je také ponižující,« prohlásil Juncker. Komise dnes proto navrhuje nový program, který by měl v příštích pěti letech v Africe pomoci vzniku 10 milionů pracovních míst.

Aby byla na mezinárodní scéně EU akceschopnější, navrhl Juncker v určitých oblastech diplomacie členským zemím přechod z jednomyslného rozhodování k rozhodování kvalifikovanou většinou. Týkalo by se to třeba lidskoprávních otázek či uvalování sankcí.

Velkou roli v Junckerově projevu měla logicky v době migrační krize otázka bezpečnosti, kde komise nyní navrhuje výrazné posílení personálu i pravomocí evropské pobřežní stráže. Spolu s azylovým úřadem by měla mít dostatečný mandát k rychlé a účinné pomoci členským zemím s účinným vyřizováním žádostí o azyl a rychlými návraty těch, kteří azyl nezískají. Sloužit k tomu mají i změny příslušných unijních pravidel.

Mezi dalšími oznámenými iniciativami je potvrzení návrhu na konec povinného střídání zimního a letního času v EU už v příštím roce.

Přitvrdit navrhuje komise také boj s terorismem. Na internetu by měly firmy do hodiny po žádosti policie či prokuratury mazat teroristický obsah. Vznikající úřad unijního žalobce by měl nově začít koordinovat vyšetřování terorismu s dopadem na několik zemí evropského bloku.

V projevu Juncker v souvislosti s volbami i jednotou Unie varoval před rostoucím nacionalismem, který jen ničí vše, co mu stojí v cestě. Připomněl, že EU je v první řadě strážkyní evropského míru. Krátce před tím, než europarlament doporučil členským zemím zahájit kvůli ohrožení právního státu s Maďarskem proceduru podle sedmého článku unijní smlouvy, Juncker zdůraznil, že Komise bude vládu práva v EU vyžadovat i bránit.

Maďarsko má pykat

Evropský parlament tedy především jasnou většinou přijal doporučení, aby Evropská komise zahájila proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení hodnot Evropské unie. Pro tento krok hlasovalo 448 zákonodárců, 197 bylo proti a 48 se zdrželo. Maďarské téma také vyvolávalo samozřejmě nejbouřlivější reakce: »V dějinách evropské integrace nebyla Evropa nikdy rozdělenější než v současnosti,« prohlásil v rozpravě po Junckerově projevu Ryszard Legutko z polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS). »Neslyšel jste o berlínské zdi?« zareagoval belgický liberál Guy Verhofstadt a odsoudil »naprosto hloupá a bláznivá slova na kontinentu, který přišel o miliony životů kvůli nacionalismu a populismu«.

Podle něj autoritářští vůdci, jako je maďarský premiér Viktor Orbán či právě šéf PiS Jaroslaw Kaczyňski, »se snaží EU rozvrátit a převzít ji zevnitř«, a proto je tak důležité sjednotit prounijní síly. Verhofstadt rovněž podpořil Junckerův návrh ukončit v EU jednomyslné rozhodnování, protože »je zdrojem problémů«, a zavést většinové rozhodování jako »poslední šanci, poslední záchranu«. Budoucí EK bude muset být více než jen Komisí, ale evropskou vládou, skutečnou autoritou čelící populistům, zdůraznil.

Teoreticky by sankční řízení proti Budapešti mohlo skončit až odebráním hlasovacích práv Maďarsku, ale pozorovatelé předpokládají, že tak daleko věci nezajdou, protože tento krok vyžaduje jednomyslnost členských států - a Budapešť se může spolehnout minimálně na stejně zaměřené Polsko, které samo čelí kritice za porušování pravidel právního státu.

Nicméně o hloubce nevole nad počínáním maďarské pravicové vlády svědčí skutečnost, že ke kritikům se přidal i další tvrdý odpůrce migrace, rakouský kancléř Sebastian Kurz. »Nelze dělat kompromisy s právním státem a demokracií,« řekl mladičký Kurz rakouské televizi ohledně postoje pěti zástupců Kurzovy strany v EP.

Evropští lidovci, nejsilnější poslanecký klub v EP, jejichž členem je i Orbánova strana Fidesz, dali svým členům volnou ruku při hlasování, nicméně šéf Manfred Weber ohlásil, že bude hlasovat, aby EU prověřila stav demokracie v Maďarsku.

Z českých europoslanců naopak proti hlasovali i někteří nám dobře známí: Např. Jan Keller (za ČSSD) a všichni tři komunističtí zákonodárci (jakkoli jejich kolegové z GUE/NGL postih stále více autoritářského Maďarska podpořili). Kateřina Konečná to okomentovala pro Haló noviny takto: »Nehodlám obhajovat kroky maďarské vlády, ale na druhou stranu ji nehodlám trestat. Na evropské úrovni si sice neustále omíláme, že spolu musíme lépe komunikovat, respektovat se a akceptovat rozdílné postoje, ale to nejde ruku v ruce s krokem, ke kterému Evropský parlament přistoupil. Maďarská vláda vyhrála volby a jejím jediným soudcem musí být maďarský lid. Jiné cesty není. 'Trestání' z Bruselu povede pouze k tomu, že se maďarská vláda ve svém přístupu zatvrdí a možnost pro diplomatické řešení se bude ztenčovat. Není možné někoho sekýrovat a zároveň předstírat, že s ním u stolu sedíte jako rovný s rovným. Jako levicová politička mám vlastní názor na maďarskou vládu, ale odmítám být jejím soudcem. Věřím, že mi to jako europoslankyni za Českou republiku nepřísluší.«

Kateřina Konečná.

Za svobodu na netu

Ještě jedno stanovisko komunistického europoslance jsme obdrželi. A to k jinému tématu: »Poslanci pravicového spektra, hlavně frakce lidovců, dnes doslova zlikvidovali svobodný internet! Opět se projevilo, komu naslouchají. Občané to rozhodně nejsou. Návrh směrnice o revizi autorského práva prošel v té nejhorší možné podobě. Poslanci za KSČM se opětovně postavili proti omezování výměny informací na internetu, sdílení fotografií na sociálních sítích, bojovali za kvalitní výuku na školách v digitální době, podpořili knihovny, výzkumné organizace, start-upy a hlavně běžné uživatele internetu. Bohužel to nestačilo,« komentoval hlasování Jiří Maštálka.

Směrnice k autorským právům je skutečně kontroverzní. Má majitelům autorských práv poskytnout nárok na podíl z využití jejich děl internetovými giganty, jako je Google, YouTube či Facebook. Právě těm připadá rozhodující část příjmů z internetové reklamy. Média a vydavatelé si tedy podle ČTK od změn slibují, že dostanou zaplaceno za svou práci...

Dalším krokem bude vyjednání konečné podoby normy s členskými státy a s Evropskou komisí, kterou pak bude EP znovu schvalovat hlasováním. O výsledném dokumentu budou pak ještě hlasovat členské země EU.

Roman JANOUCH