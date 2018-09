»Nomen omen«? Billboardy a zase billboardy...

Latinské rčení v názvu, které doslovně znamená »jméno znamení«, je využíváno v životě poměrně často. Asi by však málokoho napadlo, že je lze úspěšně aplikovat i tehdy, když způsob propagace politického kandidáta vyjadřuje nějakou charakteristickou vlastnost jeho či uskupení, za které kandiduje. A proto nyní padne jako »ulité« na současnou předvolební billboardovou kampaň a některé subjekty v ní takto, často až hloupě a nadbytečně, exhibující.

Využívání velkých reklamních ploch pro politické účely, na kterých v průběhu roku bývají upoutávky na vše možné, od dámských vložek až k tabletám na vylepšení mužské potence, začíná nabývat v ČR až obludných rozměrů. Stranické investice do billboardů bývají již dlouhodobě jednou z nejvýraznějších položek v marketingových vydáních většiny kandidujících partají, jestli již ne tou úplně nejvyšší.

Nejen v mé rodné Plzni je nyní, v době před volbami do obecních zastupitelstev, totálně přebillboardováno, přičemž majitelé těchto ploch mají finanční »žně« a až do roku 2027 je mít i budou. Do té doby půjdeme volit každoročně. Možná si v tomto smyslu řeknete, že je to věc samotných partají, když chtějí utrácet za billboardy milionové částky, a třeba jen proto, aby »goebbelsovsky« oblbovaly tím, co nikdy nesplnily a vlastně ani skutečně splnit nechtěly. Ano, souhlasím, ovšem některé konsekvence související právě s megainvesticemi do billboardů jsou skutečně zarážející.

V Plzni je, nejen dle mých informací, již předjednána radniční koalice, ve Sněmovně jakoby nenávistných antagonistů, ANO a ODS. A právě tyto dva subjekty mají po městě a okolí umístěny snad stovky »svých« billboardů. Zcela jistě suverénně nejvíce ze všech. Průměrná cena umístění vlastní reklamy na billboardu na jeden měsíc včetně její grafické výroby činí v podmínkách krajské metropole zhruba 15 tisíc korun. U hnutí dolarového miliardáře, které bylo pět let u exekutivní moci, stejně jako u dlouhodobě »prokmotrovsky« spravované plzeňské ODS, však milionové předvolební výdaje nejspíše nebudou výraznějším problémem. A ty reklamní agentury v případě ODS a ANO také asi trochu finančně »změkly« ve svých nárocích. Uvažme, že si budoucí koalice, a to zcela jistě, jako tomu bývalo vždy, u nich potom nějaké ty další zakázky, ale možná již za »větší městský peníz«, zadá. Ne nadarmo je zde ODS »u štědrého pramene« již od dob popřevratových, a také nějaké ty »oboustranně přínosné« kontakty budou již velice pravděpodobně navázány, na to je zde známe až moc dobře!

Je osvědčené, že kdokoliv takovýmto způsobem rozhazuje peníze, byť vlastní, nemůže být pro správu města tím zodpovědným, neboť jak se nezdravě chová k financím svým, bude se potom chovat i k těm společným. Oba subjekty sice deklarují, že již mají na celostátní úrovni hospodaření přebytková, ale ne vždy tomu tak bylo. ANO mělo například v roce 2016 finanční schodek v hospodaření 40 milionů, ODS v roce 2014 dokonce 52 milionů korun.

Plzeňští komunisté však billboardovou složku předvolební kampaně úplně nezatracují, ovšem podle našeho názoru čtyři billboardové nosiče reklamy, zde pro volební účely, plně postačí. Nebudeme takto finančně náročným, v podstatě ale psychologicky laciným způsobem manipulovat občany, kteří přece ostatně sami ze svých zkušeností dobře vědí, koho mají v říjnu volit!

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)