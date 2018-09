I tak lze manipulovat s lidmi

Trump prý dal rozkaz zabít syrského prezidenta Asáda. Píše to Bob Woodward ve své před několika dny vydané knize. Kdo je to Woodward? Pro nás nikdo. Neznámý člověk. Pro Spojené státy však ikona. Právník a novinář, který odhalil aféru Watergate a byl u dalších významných kauz ve Spojených státech. Jeho tvrzení o Trumpově rozkazu se tedy nebere na lehkou váhu. Nešlo by o první podobný příkaz některého z amerických prezidentů. Atentátů na Fidela Castra bylo dokonce několik. Nepovedl se naštěstí žádný. Na bin Ládina to vyšlo. Ve hře prý byl i Chávez a dnes Maduro, venezuelští prezidenti. Také oni zatím, tedy Maduro, měli štěstí. Chávez všechny pokusy přežil.

Woodwardovo tvrzení, které jistě nenapsal bez důkazů, jen dokazuje, kam až Spojené státy jsou schopny dojít, není-li jim někdo po vůli. Prozrazení Trumpova záměru sice neovlivní výsledky občanské války v Sýrii, ale může mít vliv na situaci na Blízkém východě. Proto se americká administrativa snaží a bude snažit Woodwardovo odhalení nějak zpochybnit. Nebo spíš udělat vše, aby se na něj zapomnělo. A jsem u jádra věci. Poslušná premiérka Mayová minulý týden v emotivním projevu přímo v britském parlamentu obvinila znovu dokonce prezidenta Putina, že dal příkaz zavraždit bývalého dvojího agenta Skripala (dokonce prý podle jedné zprávy měl spolupracovat ještě s třetí zemí) v Londýně. Británie narychlo znovuvyužitý problém řešila přímo v Radě bezpečnosti. Nevyřešila nic, ale o to nešlo. Bylo třeba odvést pozornost od Trumpova rozkazu. Musel se přebít vyšší kartou. Je sice sporné, zda Skripalovi jsou víc v mezinárodní politice než Asád, ale propaganda zajistila své. Tedy řízená propaganda. Pokud jde o nás, Česká televize udělala hodně práce. Měla by dostat děkovný dopis od britského a amerického velvyslanectví.

O Woodwardově odhalení se u nás už nepíše. Ani o dalších osudech této kauzy. O Skripalových se psát zajisté bude, i když důkazy chybějí, neboť o tvrzení britsko-amerických tzv. expertů lze pochybovat. Kauza Skripal totiž je v zájmu Trumpo-Mayové týmu, kauza Asád Trumpovi posloužit nemůže. Ba spíše naopak. Ukazuje jen to, jak lze manipulovat s lidmi.

Jaroslav KOJZAR