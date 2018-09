Až naprší a uschne

Považuji za velmi dobré, když některá radnice nabídne na oficiálním webu možnost klást dotazy, vznášet připomínky a návrhy. Ještě lepší je, když na to někdo reaguje. Taková možnost je i v Klecanech.

I přes současnou suchou variantu léta se stává, že po každém vydatnějším dešti se u autobusové zastávky Astrapark objevuje několikametrový »bazén« přes celou silnici. Vznesl jsem proto dotaz, zda by bylo možné s tím něco udělat. Abych nebyl pouze kritický, současně jsem poděkoval za zajištění výrazného posílení spojů, které tímto »bazénem« projíždějí, tomu, kdo se o něj postaral.

Takřka obratem jsem dostal odpověď:

»Vážený pane Kupský,

komunikace, na které se tvoří Vámi popsaná louže, je ve vlastnictví společnosti Klecany project s.r.o. Za údržbu a opravy komunikace je odpovědný její vlastník. Z tohoto důvodu je zvykem, že většina developerů po dokončení projektu předává komunikace, kanalizaci a veřejné osvětlení městu. Toto se však u spol. Klecany project s.r.o. nestalo. Na problematické majetkové vztahy narážíme v lokalitě Astrapark velmi často, společně s navýšením počtu autobusových spojů jsme zde měli v úmyslu vybudovat krytou autobusovou zastávku, bohužel se nám do dnešního dne nepodařilo získat souhlas vlastníků pozemku k jejímu umístění. Město bude činit kroky k získání předmětné komunikace do vlastnictví, abychom mohli zahájit opravu a zajistit odtok dešťových vod. Tím, že je vlastník v likvidaci, se však situace velmi zkomplikovala.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta«

Nechci zde kritizovat, že se pan místostarosta nestará (i když vlastně proč ne – je přeci před volbami a on je ódéesák…), ale pozastavuji se nad něčím jiným.

Je to kolem deseti roků, co bylo v této lokalitě postaveno a prodáno v pěti objektech s názvy Astra, Alfa, Beta, Gama a Park 384 bytů. Navíc v polyfunkčním objektu Park i prostory pro podnikání, zřízení drobných provozoven, ordinací, sportovních zařízení. Je otázkou, proč dodnes nic z toho nefunguje? Jak je možné, že peníze za prodej bytů byly zinkasovány, ale tím vše skončilo? Je to normální?

Zbyšek KUPSKÝ