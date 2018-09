Hitler byl největší demokrat

Andrij Parubij, beze sporu vzorový demokrat, vůdce ukrajinského tzv. Pravého sektoru, sekretář Výboru národní obrany a bezpečnosti, v minulých dnech, jak jsme se mohli dozvědět z médií, skutečně perlil. Svět, který si myslel, že George Bushe ml. nemůže nikdo ve vyslovených nesmyslech překonat, se mýlil. Mysleli jsme si, že Bushova slova zřejmě hned tak nikdo nepřekoná, ale ono tomu bylo jinak. Jde však o pana Parubije. Začněme tím, co vlastně údajně prý řekl: »Hitler byl největší demokrat.«

V čem však vlastně byl, podle Parubije, Hitler vzorem demokracie? Tedy demokratem? V tom, jak se chopil moci? To mohlo být, jistě, demokratické. Byl jmenován prezidentem Hindenburgem říšským kancléřem a pak zcela demokraticky po smrti prezidenta převzal i jeho pravomoci a stal se vůdcem. Někteří mohou namítat, že na tom nebylo nic demokratického. I takoví se najdou. Hitler však znal řešení. Poslal takové kritiky »do výkrmen« zvaných koncentrační tábory. Tady mohli v klidu a »u dobré stravy a příkladného ubytování« meditovat nad svými postoji, tedy jistě nesprávným vzhledem »k demokracii«. Byli ovšem lidé, kteří »nechtěli pro Říši« pracovat, ty bylo třeba poslat také do táborů a věznic. Bylo to, zřejmě, pro jejich dobro. Pracovat se tam naučili, i když někteří »demokratické metody« šéfů oněch táborů dostatečně neohodnotili a namísto poděkování prostě si dovolili umřít. Bylo to od nich, jistě uznáte, velmi sprosté.

Andrij Parubij, sekretář ukrajinského Výboru národní obrany a bezpečnosti, je, jak je přesvědčen, také vzorný demokrat. Bere si totiž příklad z Hitlera. Demokracii pokládá za poslání a ví, že kdo nechce být demokratem, musí z kola ven. Proto jeho Pravý sektor »vyčistil« od nedemokratů Charkovskou oblast, Mariupol a při tom prý tam někde oběsili proruského popa. Nevím, v čem se projevila popova protidemokratičnost. Nedivím se však. Jistě velebil ruské nedemokraty a mluvil ruštinou, která má s demokratickými jazyky máloco společného. Prosím vás, takový periferní jazyk, jako je ten ruský! »Vzdělanci a demokraté« ho nemohou ani poslouchat. Hitler věděl, proč chtěl ruštinu a ruský národ, a my víme, že i češtinu a Čechy, navždy vymazat ze světa. Vzor mu byli demokraté z Anglie, kteří irštinu dokázali skutečně vytěsnit. A pochybujete o tom, že Angličané nejsou demokraté? Jsou jimi do morku kostí. Ukázali to v Indii, v Africe, a jen proto, že Indové a Afričané nepochopili obsah slova demokracie, museli Britové použít tvrdší výchovné metody.

Andrij Parubij, sekretář ukrajinského Výboru národní obrany a bezpečnosti, ví, co je to demokracie. Proto byl jmenován do své vysoké funkce. Na Ukrajině totiž platí, že kdo není demokrat, musí zmizet. Parubij s Pravým sektorem zůstal, kdežto komunisté a některé tzv. proruské strany nebyli připuštěni k volbám. Prý by narušili demokracii. Zato lidé z postbanderovských týmů, tedy i jeho stoupenci, dostali zelenou. Jsou totiž »bytostnými demokraty« a vědí, že Hitler byl tím demokratem největším.

Napadá mě ovšem, jak vůbec někdo mohl vyslovit podobnou myšlenku a je-li to skutečně pravda, že zmíněná slova tak vysoký představitel Ukrajiny vyřkl. Jenže pak jsem si uvědomil, že na současné Ukrajině je zřejmě možné všechno.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)