Co nás ještě čeká?

V poslední době je deklarováno zdražení pečiva. Zemědělci však na tom rozhodně nevydělají. Příčina je zcela někde jinde. Pro výrobce, například pekaře, se především zdražují vstupy, energie, doprava i lidská práce. Proto si na chleba i rohlíky letos připlatíme.

Počasí přineslo v tomto roce takové sucho, že chybí krmení pro dobytek. Navíc se objevil nový trend, kradení balíků sena na krmení. Pachatele prakticky nejde vypátrat. Je to však poměrně organizovaný jev. Za balík sena se dnes cena vyšplhala až na 1 500 Kč. Někteří chovatelé začínají korigovat počet kusů dobytka. Jejich náklady by totiž byly tak vysoké na zimní krmení, že si to nemohou dovolit. Dovozy potravin ze zahraničí často nesplňují požadovanou kvalitu. Proto je nesmírně nutné podpořit domácí produkty, a to může každý z nás tím, že bude naši domácí produkci potravin vyžadovat na pultech obchodů. Naši výrobci potřebují odbyt, aby mohli svou činnost rozšiřovat. Další omezení vývozu do Ruska je proto velmi nekoncepční opatření. Trhy, které opustíme, obsadí velmi rychle někdo jiný.

Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM