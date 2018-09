FOTO - archiv

Ministr nabídl míň, než bylo slíbeno

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se s lékařskými a zdravotnickými odbory nedohodl na výši růstu platů zdravotníků.

Ministr jim nabízel sedm procent do tarifních platů zaměstnanců v příspěvkových organizacích ministerstva. Odbory chtěly deset procent pro všechny, jak jim slíbila předchozí vláda. »My nemáme přímý vliv na odměňování v jiných nemocnicích než ministerstvem přímo řízených a některých krajských,« řekl novinářům ministr. Odmítá navíc plošné odměňování, ředitelé nemocnic si podle něj mají sami rozhodnout, komu a kolik přidají. Peníze na to příští rok podle něj mít budou, do nemocnic půjde o 20 miliard korun víc než letos. Je to výsledek dohody všech segmentů zdravotnictví. »Předpokládáme, že k navýšení dojde a bude ještě větší. Ale na tom se s odbory neshodneme. Zaměstnavatelé vnímají, že problém existuje, a nedovolí si nezaplatit personál. Ředitel, který mu nezaplatí a personál mu odejde, si nemocnici moc dlouho neudrží,« dodal Vojtěch.

»KSČM podporuje zdravotnické odbory a jejich trvání na splnění slibu o navýšení platů zdravotnických pracovníků. Argumentace ministra Vojtěcha o dvacetimiliardovém nárůstu finančních prostředků a víra v to, že ředitelé dobrovolně platy z této celkové částky navýší, aby si personál udrželi, neobstojí,« uvedla stínová ministryně zdravotnictví KSČM a kandidátka do Senátu v Náchodě Soňa Marková. Připomněla, že mnohé nemocnice mají již nyní velké finanční problémy a kraje musí jejich provoz mnohamilionovými částkami dotovat. »V této situaci tak často na platy nezbývá. Navíc existují mnohatisícové rozdíly mezi platy ve státních zdravotnických zařízeních a u ostatních zřizovatelů. Situace v mimopražských regionech je vzhledem k nedostatku zdravotnických pracovníků stále tíživější a zajištění potřebné kvalitní péče složitější,« připomněla.

Ani odboráři nevěří, že se peníze navíc dostanou k zaměstnancům. »Plošný nárůst platů měl pro nemocnice sloužit jako stabilizační prvek, protože většina zaměstnanců v nemocnicích je extrémně přetěžovaná,« řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. »Plošně ve všech českých nemocnicích je porušovaný zákoník práce i další předpisy, například o manipulaci s těžkými břemeny,« dodala Žitníková. Na některých odděleních podle ní sestra sama zvedá těžké pacienty. »Především sestry a stále častěji i lékaři v nemocnicích jsou přetěžováni a často potom dochází i k nedodržování zákoníku práce,« potvrdila Marková. Požadavek na plošné navýšení platů zdravotníkům a urychlené řešení dalších dlouhodobých problémů českého zdravotnictví je tedy podle ní naprosto oprávněný. »Pan ministr i pan premiér by měli zanechat svého arogantního přístupu a splnit to, co vláda s jejich účastí v minulosti slíbila. Nejde o nic méně než o zdraví a životy pacientů!« varovala Marková.

(cik)