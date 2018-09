FOTO - Pixabay

Babiš si chválil EET, opozice je kritická či opatrná

Elektronická evidence tržeb od svého spuštění v prosinci 2016 do dneška přinesla navíc do veřejných rozpočtů zhruba deset miliard korun. Před novináři to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dodala, že do konce letošního roku počítají odhady MF s 11,7 miliardy korun. Původní odhady úřadu podle ní počítaly do konce roku 2018 s přínosem 12 miliard korun. »Takže to považujeme za úspěch, protože ještě neběží třetí a čtvrtá vlna,« uvedla ministryně.

Díky penězům získaným z EET je podle Babiše možné navyšovat platy a dát i více peněz obcím a krajům, které podle premiéra z výnosu EET získaly tři miliardy korun navíc.

»V souladu s naším volebním programem nejsme proti myšlence EET, ale už v minulosti jsme upozorňovali na její technickou přípravu. Ústavní soud nám dal v lecčems za pravdu,« uvedla pro náš list předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM). Vládou předložená novela podle jejích slov respektuje názor Ústavního soudu. Dokonce je tam i návrh na zvolení speciálního režimu evidence tržeb u drobných podnikatelů a živnostníků. Uvedla, že KSČM určitě bude pro propuštění novely do druhého čtení. »A pak budeme chtít řešit nějaké parametry, protože hranice finančního obratu 200 tisíc Kč ročně je v současnosti příliš nízká. Budeme usilovat o její navýšení tak, aby EET neztratilo žádný význam,« zdůraznila Vostrá. Na druhé straně navýšení tohoto parametru na milion korun, jak mnozí chtějí, aby to bylo pouze pro plátce DPH, by podle jejího názoru ztratilo smysl, který to má. »O částce budeme diskutovat a hledat konsensuální řešení. O takovou změnu budeme usilovat,« prohlásila předsedkyně rozpočtového výboru.

Vostrá: Nejhorší by bylo zůstat v půli cesty

V souvislosti se středečním projednáváním novely zákona o EET, která by měla zavést právě třetí a čtvrtou vlnu, Babiš obvinil ODS, že nechce umožnit, aby peníze navíc z evidence tržeb získaly obce a kraje. »ODS nechce dát peníze obcím, krajům a občanům jednoznačně,« uvedl Babiš.

Sněmovna ve středu nedokončila úvodní kolo debaty k vládnímu návrhu na úpravy elektronické evidence tržeb, pokračovat by mohla dnes. Jednání provázela kritika především pravicové opozice na adresu novely i celého projektu EET a kritici se přeli s poslanci ANO o tom, zda je evidence tržeb prospěšná.

»Daň z příjmů je daň sdílená, tzn. že čím víc se vybere, tím víc obce a kraje dostanou. Ale hodně diskutovatelná je zmíněná částka. To, že EET přineslo nějaké plusové peníze, je pravda, ale nepřineslo to celou částku, avizovanou při spuštění evidence tržeb. Je to logické, protože třetí a čtvrtá vlna spuštěna nebyla, takže to musí být méně,« reagovala Vostrá na uvedená čísla. KSČM zastává názor, že nejhorší by bylo zůstat na půli cesty – nepokračovat by bylo špatné řešení.

Už v prvním čtení bude předloha čelit návrhu na zamítnutí, který vznesli Piráti a připojily se ODS a TOP 09. Vymahatelnost třetí a čtvrté vlny, která se týká hlavně řemeslníků, bude podle nich obtížná, a nevidí proto důvod, proč ji zavádět.

Vládní návrh umožní mj. drobným podnikatelům evidovat tržby bez připojení k internetu a snižuje DPH u části zboží a služeb. Jde například o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 200 tisíc korun, by mohli během příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Další podmínkou bude to, že ani jejich očekávané hotovostní tržby by během následujících 12 měsíců neměly překročit uvedenou hranici. Budou muset ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat finanční správě údaje o tržbách.

(ku, jad)