Brno patří nám všem

Jako zatím úspěšnou hodnotí předvolební kampaň brněnské městské organizace KSČM pod heslem Brno patří nám všem její předseda Martin Říha. Zastihli jsme ho při práci s kolegy v komunistickém propagačním stánku na rohu náměstí Svobody a rušné pěší České ulice.

Měli pilno s rozdáváním informací o volbách a vysvětlováním stručných písemných volebních programů brněnských komunistů zájemcům. Košíky s tužkami, malými čokoládami či lízátky k rozdávání museli často doplňovat. Na odbyt šly nafukovací balonky s logy KSČM i antistresové míčky. »Rozdali jsme zatím na tisíc letáků. O nabízené předměty lidé mají zájem, neodmítají je. Vítají a naopak vyžadují lízátka s vyobrazením třešniček. O občasné projevy antikomunismu od procházejících občanů není nouze, dosud jsme je ale dokázali ustát. Volební program brněnské organizace KSČM hodnotí kolemjdoucí vesměs příznivě. Přišla i paní, která jej předem nastudovala a debatovala s námi o tom, jak chceme prosadit obnovu kdysi politickou pravicí zrušeného Programu výstavby obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám. A zejména, jak stanovit nájemné z užívání obecních bytů na ekonomicky zdůvodněných parametrech. Aktuálně je to nanejvýš 67 korun za metr čtvereční a pro seniory starší 70 let je dostupné bydlení do 35 korun za metr čtvereční,« vysvětlil Říha.

(vž)

FOTO - Václav ŽALUD