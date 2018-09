Hana Malíková a Lukáš Novák na tiskové konferenci Fairtrade Česko a Slovensko.

Fairtradovým výrobkům se u nás daří

Na příznivé výsledky svého působení v České republice, ale i na Slovensku, upozornila společnost Fairtrade Česko a Slovensko. Prodej fairtradových komodit na našem trhu totiž loni vzrostl, spotřebitelé o ně projevují zájem.

»Klíčové ukazatele, jako je prodej kávy, kakaa, ale i bavlny nebo třtinového cukru, se v posledních letech zvyšují pravidelně o desítky procent,« informovala Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.

U prodeje kakaa došlo k největšímu nárůstu objemu prodeje - o 132 procent. Pro pěstitele kakaa činil tzv. fairtradový příspěvek, jenž slouží rozvoji pěstitelské komunity, tj. umožňuje výstavbu škol a komunikací, zajištění nezávadné vody apod., 2 590 063 Kč. Tento dynamický nárůst je důsledkem fungujícího programu Fairtrade cocoa programme, jenž zjednodušuje zpracovatelům podmínky při výrobě produktů z kakaa a dává více příležitostí k uplatnění jejich produkce. Tak se produkty více dostávají do obchodních řetězců. Například společnost Kaufland začala fairtradové kakaové výrobky zavádět již v roce 2015. Lídrem v oblasti tohoto druhu zboží je Lidl, zapojil se i Penny Market a Norma.

Logo dokládající certifikaci Fairtrade na zboží je vodítkem pro spotřebitele.

62 milionů šálků kávy

U kávy, která je vlajkovou lodí Fairtrade, jde o nárůst spotřeby o šestnáct procent (strmě rostla mezi lety 2015 a 2016). Pěstitelé získali v loňském roce jen za ni v přepočtu 5 151 469 Kč. Celkem fairtradové kávy Češi a Češky vypili loni přes 62 milionů šálků, tj. 520 tun této komodity. Při celkové spotřebě kávy v ČR, kterou udává Český statistický ústav, to znamená dvouprocentní podíl. Mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR patří Tchibo Praha, Unipetrol–Benzina v rámci provozoven Stop café, OMV ČR v rámci Viva café, Lidl, J. J. Darboven. Z ryze českých prodejců fairtradové kávy, jak bylo uvedeno na tiskové konferenci, je to pražírna a síť kaváren Mamacoffee či Fair&Bio.

Fairtradového třtinového cukru se vloni spotřebovalo 97 tun, což je dvakrát tolik než v roce 2016. Zásluhu na tom má především společnost Unilever. Za nárůstem spotřeby fairtradové bavlny (51 tun) pak stojí hlavně řetězec Lidl a drogerie dm, které ve svých prodejnách zákazníkům nabízejí nákupní tašky z fairtradové bavlny.

Prospěch pro země Jihu

Podle odhadů nakoupili spotřebitelé ve více než 130 zemích světa v roce 2016 fairtradové výrobky v hodnotě 7,88 mld. eur. Za zhruba deset let se tato částka zvýšila téměř pětinásobně. Tento významný nárůst přináší prospěch více než 1,6 milionu farmářů a zaměstnanců v 73 (rozvojových) zemích, kteří jsou zapojeni do certifikovaného systému Fairtrade, doplnil Darío Soto Abril, generální ředitel organizace Fairtrade International.

Základními principy, jež jsou důsledně kontrolovány přímo u pěstitelů a jsou základem udělení certifikační značky (vždy uvedena na obalu výrobku, což je vodítkem pro spotřebitele), jsou výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce, dlouhodobé obchodní vztahy, dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce, zákaz nucené a dětské práce, rozvoj místních komunit, kontrolované využívání pesticidů a jiné zemědělské chemie a šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů.

A co úřady a instituce?

Na otázku Haló novin, zda je v místě kontrolováno, že inkaso fairtradového příspěvku poslouží právě a jen výstavbě veřejně prospěšných budov a rozvoji tamní pěstitelské komunity, reagovala Malíková souhlasně. »Pěstitelská družstva mají na toto zvláštní účet a sledují to inspektoři značky Fairtrade.« Povzbuzujícím motivem pro spotřebu fairtradových výrobků, jak dále poznamenala na dotaz zpravodajky našeho listu, je také systém Fairtradových měst a škol, který se rozvinul i v ČR. Bylo by však žádoucí, aby výrobky, jež jsou vypěstovány s patřičným ekvivalentem pro pěstitele, tedy nevykořisťovatelsky, pronikaly více do institucí a úřadů ČR.

(mh)

FOTO - autor