Výstava o mnichovské dohodě

»Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století« - takový je název výstavy, kterou od čtvrtka (13. 9.) může veřejnost navštívit v prostorách horní parlamentní komory, v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce v Praze. Připravil ji Historický ústav Akademie věd ČR. Vstup je zdarma.

Mnichovská dohoda podepsaná před 80 lety Německem, Velkou Británií, Francií a Itálií v noci z 29. na 30. září 1938 neznamenala »jen« odstoupení československých pohraničních oblastí Německu, ve svém důsledku znamenala mnohem více – postupné rozbíjení Československé republiky. »Mnichov se stal dalším úspěšným krokem nacistické agrese na cestě likvidace versailleského mírového systému, cestě, jež vedla k druhé světové válce,« uvedla Denisa Čermáková z Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu.

Podle Čermákové expozice přibližuje mimo jiné události, které září 1938 předcházely, ale i mezinárodní kontext sjednávání dohody. Popisuje také následnou nacistickou okupaci českých zemí nebo proces oduznání dohody za druhé světové války a po ní. Součástí výstavy je bohatá fotodokumentace, včetně dobových dokumentů či map.

Ačkoli je výstava již nyní ke zhlédnutí, slavnostní vernisáž spojená s odbornou besedou za účasti předních českých a zahraničních historiků se uskuteční v pátek 21. září.

Veřejnost může výstavu v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce vidět v září o víkendech a státních svátcích od 10.00 do 18.00, v říjnu od 10.00 do 17.00 a od listopadu do 13. ledna 2019 vždy první víkend v měsíci a o státních svátcích od 10.00 do 16.00 hodin.

Expozice se koná pod záštitou první místopředsedkyně Senátu Miluše Horské a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

(mh)