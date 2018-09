Ta třetí

Tak když už se v současné době tak probírají ta různá výročí, nějak se mi zdá, že jedno z nich zrovna příliš výrazně připomenuto nebylo. Jistě, nejedná se o osmičkové, ale svou vahou nás velice výrazně nadále ovlivňuje – útoky na WTC v New Yorku z 11. 9. 2001.

Oficiálně se jedná o teroristické útoky, v kterých měla mít podle posledních informací prsty Saúdská Arábie, tedy ta tmářská monarchie, která vede Radu OSN pro lidská práva. I tomu by se už dalo trochu věřit, pokud tedy pomineme fakta, že dvě letadla v New Yorku narazila do dvou baráků a z toho tři spadly, nebo že letecké palivo spálí ocelové nosníky, což je technicky něco velice podivného, ale přitom nespálí pas »útočníka« a ten se následně najde v troskách prakticky nepoškozený. Je toho hodně, co je třeba ignorovat, aby člověk historce o teroristickém útoku uvěřil, ale o to mi ani tak nyní nejde, o tom byly už popsány stohy papíru. Nyní chci spíše vzpomenout následky…

Nedávno jsme měli výročí začátku druhé světové války a troufám si tvrdit, že pádem WTC prakticky začala ta třetí – tedy údajný boj proti teroru, spíše bych to ale nazval rozbíjením více či méně funkčních států. Mimochodem především těch, u kterých se žádná spojitost mezi New Yorkem a jimi nenašla a často při jejich likvidaci přitom asistovali právě oni Saúdové. Opravdu zajímavý svět, ve kterém to žijeme, ale když USA poručí a mainstreamová média doporučí, pak si přeci nutně musíme uvědomit, že je vlastně všechno v pořádku…

No a pak se nám také pomalu blíží výročí konce první světové války. Kdy »válka proti teroru« skončí, nelze říct, ale trvá už déle než ony dvě velké zmíněné dohromady. I kdyby ale opravdu jaksi náhle skončila, tak je zde, bohužel, k té první velké válce jedna velmi nepříjemná paralela. Totiž to, že zadělává na problémy budoucí. Stejně, jako na konci první světové války mnozí kvůli nadsazeným podmínkám pro Německo tušili tu druhou, tak troufám si říct, že ona válka proti teroru je jen předzvěstí toho, co teprve může přijít. Problémy, které ji následují, ať už s uprchlíky či radikalizací islamistů, s koncem této války nezmizí…

Tomáš CINKA