Co je to »demokratický volič«?

Volby se blíží a v mnoha městech a obcích pomyslná horečka stoupá. A mnozí si tuto horečku zjevně přenesli do své hlavy. Jak jinak si vysvětlit nedávný výrok šéfa TOP 09 v rozhovoru pro TV Nova!? Politický cestovatel Jiří Pospíšil na závěr interview, v němž šlo hlavně o naši metropoli (která v loňských parlamentních volbách bohužel zachránila »topce« zadek), prohlásil, že doufá, že »doma nezůstanou demokratičtí voliči«.

Přiznám se, že jsem z toho byl poněkud šokován. Až jsem si musel otevřít lahev piva. Což o to, po prvním loku onen šok opadl, ale stále jsem nebyl s to pochopit, co přesně chtěl pan Pospíšil národu sdělit. A tak to trvá i druhý, třetí a čtvrtý den…

To, že se »topka«, ODS, KDU-ČSL a přidružené pidistrany, které ruku v ruce stojí za rozkradením této republiky od 90. let, rády titulují jako »demokratické«, ačkoli jejich jednání je opakem pravého významu tohoto slova, jsem si již zvyknul. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím, nenapadá mne, co si představit pod pojmem »demokratický volič«. Takové sortování voličstva uvádí v úžas. Jako »nedemokratického« voliče si ještě umím představit třeba někoho, kdo se pokusí hlasovat dvakrát, kdo naruší nějakým excesem průběh voleb či kdo jinak poruší volební zákon. Ale rozhodně ne toho, kdo svým jedním jediným hlasem odevzdaným do urny přijde k volbám. A volí dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zkrátka dle svého politického přesvědčení.

Vzpomněl jsem si na legendární slova Vlasty Buriana: »Za prvně nevím, co to je, a za druhé mě to uráží.« A Pospíšil právě urazil 95 procent občanů, kteří TOP 09 nevolí. Asi by si přál, aby jeho voliči (jakožto demokratičtí) měli (oproti těm rádoby nedemokratickým) hlas zdvojnásoben či ztrojnásoben. Ano, teď již chápu. Jedině tak by totiž jeho strana přestala hrát v našem politickém systému epizodní roli, která se pomalu, ale jistě chýlí ke svému definitivnímu konci…

Petr KOJZAR