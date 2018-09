Co je hrdinství?

Opravdu: co je vlastně hrdinství? Významný čin, kterým zachráníme s nasazením vlastního života člověka, nebo snad je hrdinstvím být zabit v nerovném boji za svou vlast či padnout za jiné obecně významné cíle? Určitě ano, ale myslím si, že i jiné osoby bychom měli nazývat hrdiny. Hrdinou pro mne byl Otakar Jaroš, Julius Fučík, Josef Morávek, generál Luža, ale i třeba kosmonaut Remek či obyčejný novinář, který se dokázal postavit vrahovi na pražském Karlově náměstí, student ze Žďáru nad Sázavou, který při obraně své spolužačky byl zabit nepříčetnou ženou, ale i hasič, který spěchal se svými druhy k požáru a při tom při havárii zemřel… - jistě mnoho dalších hrdinů bychom si dokázali připomenout a vůbec nemuseli použít jako příklad Jana Husa či Jeronýma Pražského.

Všude kolem nás žijí hrdinové. Bojím se však, že skutečné hrdinství nám média a určitá část společnosti zamlčuje a místo nich vyzvedává ty, kteří si sami zvolili nebezpečné povolání, za které byli velmi dobře finančně ohodnoceni, a to i s tím rizikem, že mohou při jeho výkonu přijít o život. Smrt kohokoli je strašná věc. Znamená konec snů a plánů, krutě vždy zasáhne do života nejbližších. Ale přesto mohu jen těžko nazvat hrdinstvím to, když se někdo daleko od své vlasti v zájmu jiných »snažíš vnutit myšlení a způsob života« druhým.

V těch dnech, kdy zahynuli daleko od naší vlasti tři čeští vojáci, nikoli však v hrdinském boji při obraně naší země, zahynul také jeden hasič. Jel zachraňovat a zvládnout se svými druhy požár, který mohl mít řadu obětí. Byl snad proto menší hrdina, nebo hrdinou nebyl vůbec? Jsou hrdiny ti, co přinášejí do cizí země proti vůli části obyvatel pravidla Evropy či Ameriky a jejich pojetí demokracie a svobody? Ne, nechci odpovídat. Jen jedno vím, že onen hasič měl také svou rodinu, že novinář Velíšek, který byl zavražděn na Karlově náměstí a student Vejvoda ze Žďáru také. Ale nepamatuji se, že média kolem jejich hrdinské smrti udělala takovou kampaň a že by se od rána do večera hovořilo o jejich hrdinství. Na rozdíl od zmíněných vojáků, kteří daleko od nás plní úkoly a cíle někoho jiného, přičemž jejich smrt těžko můžeme nazvat skutečně hrdinskou.

Josef ŠENFELD, kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 29 - Litoměřicko a Slánsko