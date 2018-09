Ilustrační FOTO - pixabay

NE dvojí kvalitě

Evropský parlament vybídl Evropskou komisi (EK) k vypracování přísnější legislativy, která by z vnitřního trhu odstranila problém dvojí kvality výrobků ve stejném balení. Učinil tak přijetím zprávy české europoslankyně Olgy Sehnalové v poměru 464 ku 69 hlasům, 17 zákonodárců se zdrželo.

»Evropský parlament dnes řekl, že praktiku dvojí kvality jako takovou odmítá a chce ji mít na černé listině směrnice o nekalých obchodních praktikách, která se v současnosti připravuje k revizi,« řekla poslankyně českým novinářům o hlavním poselství právě přijaté zprávy. Ta se zdá být reakcí na přístup EK, že »tu a tam a za určitých okolností to může být povolená praktika«, dodala. Ještě před hlasováním Sehnalová předvídala, že výsledek napoví, zda příští legislativní řešení tohoto problému bude spočívat ve striktním zákazu nekalých praktik, nebo připustí jakési legitimní důvody pro pokračování dosavadní praxe. Ta dovoluje nabízet spotřebitelům na východě EU identicky vyhlížející značkové produkty, ovšem s výrazně odlišným složením. Sama však usiluje o to, aby chystané změny v unijních pravidlech neponechaly žádná »zadní vrátka«. »Tvářit se, že rozdílné produkty ve stejném obalu jsou stejné, je nelegální. EK je odhodlána pracovat proti těmto nekalým praktikám,« slíbil v rozpravě eurokomisař pro zdraví Vytenis Andriukaitis. »Všichni evropští spotřebitelé by - bez ohledu na to, kde žijí - měli mít stejný přístup ke stejně kvalitním výrobkům,« prohlásil. Sehnalovou podpořili i další zástupci ČR. Jiří Maštálka (KSČM) poznamenal: »Spotřebitel je podváděn. Nejde jen o potraviny, ale i o čisticí a hygienické výrobky.«

(čtk)