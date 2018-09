Ilustrační FOTO - pixabay

Předpenzijní věk

Bezdůvodně propustit nebo nezaměstnat osobu v předpenzijním věku bude v Rusku trestným činem s pokutou do 200 000 rublů (64 000 Kč). Příslušný dodatek k trestnímu kodexu podle agentury TASS zatím v prvním čtení schválila Státní duma, dolní komora parlamentu.

Opatření je součástí úprav, které ruský prezident Vladimir Putin nedávno navrhl k předloze novely penzijního zákona. Připravované změny tohoto normativního aktu, zejména zvýšení věku pro odchod do důchodu, vyvolaly velkou nevoli a protesty po celém Rusku. Jejich důsledkem byl i nebývale znatelný pokles popularity šéfa Kremlu. Poslanci Dumy na základě Putinova návrhu doplní trestní kodex článkem »Neopodstatněné odmítnutí zaměstnat či neopodstatněné propuštění osoby, která dosáhla předpenzijního věku«. Za takové jednání by provinilce měla stihnout pokuta do 200 000 rublů nebo v rozsahu platu či jiného příjmu po dobu 18 měsíců. Uloženy také mohou být veřejně prospěšné práce v délce až 360 hodin. Termínem předpenzijní věk se podle schvalovaného dodatku k trestnímu kodexu má rozumět období až pěti let, které předchází přiznání důchodu dané osobě.

(čtk)