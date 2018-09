Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Složité vyšetřování drobné trhliny

Viníka drobné trhliny, která se na konci srpna objevila v plášti kosmické lodi Sojuz MS-09 připojené k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), se nepodařilo najít a incident zatím nemá vysvětlení.

Na tiskové konferenci ve Vladivostoku to v úterý prohlásil šéf ruské agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin. Naznačil, že viníkem může být i někdo z posádky.

Podle ruských odborníků v noci na 30. srpna z lodi unikl vzduch kvůli dvoumilimetrové trhlině. Otvor byl okamžitě hermeticky uzavřen a tlak v orbitálním komplexu se dostal na náležitou úroveň. Posádka ISS podle Roskosmosu nebyla v ohrožení.

První vyšetřování vyloučilo možnost dopadu meteoritu, protože podle ruských odborníků vznikl otvor lidskou rukou a byl proražen zevnitř. Výrobce Sojuzu firma Eněrgija byla pověřena vyšetřováním, zda šlo o nehodu nebo záměrné poškození. Výrobce už vyšetřování ukončil a viníka nenašel, řekl Rogozin.

Na ruských sociálních sítích se nedávno objevily spekulace, že otvor, kterým unikal vzduch, vyvrtali v plášti lodi američtí astronauti přítomní na palubě ISS. V současné době jsou tam Američané Ricky Arnold a Drew Feustel a astronautka Serena Auňónová Chancellorová.

List Kommersant ve středu napsal, že podle hlavní ruské vyšetřovací verze otvor vyvrtali členové americké posádky. Kvůli onemocnění jednoho z nich chtěli prý záměrným poškozením Sojuzu vyvolat nutnost spěšného návratu na Zemi. Pokud by totiž posádka musela ISS opustit z důvodu nemoci, nikoli kvůli technické poruše, museli by Američané novou kosmickou loď zaplatit. Při evakuaci by poškozený modul shořel v atmosféře a na vyvrtaný otvor by se nepřišlo, uvedl Kommersant s odvoláním na úvahy ruských vyšetřovatelů.

O jaký zdravotní problém jde a kterého astronauta se choroba týká, Kommersant neuvádí. Feustel americké televizi CBS řekl, že s únikem vzduchu ze Sojuzu nemá posádka ISS nic společného. »Je ostudné a urážlivé, že někdo ztrácí čas podobnými úvahami,« prohlásil astronaut. Pro posádku ISS bylo objevení otvoru šokem, náležitě ale reagovala a utěsnila ho, dodal.

Roskosmos si podle listu vyžádal v USA zdravotní dokumentaci amerických členů posádky, kterou ale nejspíš vzhledem k lékařskému tajemství nedostane. Ruští členové posádky ISS dostali pokyn, aby americké kolegy do ruských částí stanice nepouštěli, uvedl ruský deník.

Vedení Roskosmosu ve středu odmítlo informace o možné vině americké posádky komentovat. Rogozin se podle agentury Interfax k těmto domněnkám odmítl vyjádřit. »Nehodlám to komentovat. Ukázalo se, že situace je mnohem složitější, než se dřív zdálo,« řekl ředitel Roskosmosu bez dalšího vysvětlení. Vzhledem k nulovým výsledkům vyšetřování na půdě korporace Eněrgija vznikla podle Rogozina nová vyšetřovací komise složená z expertů Roskosmosu a »kompetentních orgánů«, tedy ruských policistů. Komisi vede první Rogozinův náměstek Nikolaj Sevasťjanov a s výsledky jejího pátrání Moskva seznámí všechny státy, které se projektu ISS účastní.

(čtk)